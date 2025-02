Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] TCL possède une vaste gamme de téléviseurs au bon rapport qualité/prix, comme ce grand modèle QLED de 65 pouces, moins cher aujourd’hui grâce à une offre de Boulanger.

TCL propose de nombreux téléviseurs au bon rapport qualité-prix. Les grands modèles sont d’ailleurs ceux qui profitent le plus de la tarification avantageuse du fabricant. Vous pouvez facilement mettre la main sur de très grands écrans pour un prix honnête, comme avec le 65C69B, un TV de 65 pouces de 2024, idéal pour s’immerger dans un film ou une série, ou pendant une session de jeux vidéo.

Le téléviseur 65C69B de TCL est normalement vendu 599 €. Il est en ce moment proposé sur le site de Boulanger au prix de 549 €, grâce à une réduction immédiate de 50 € une fois dans le panier.

C’est quoi, ce téléviseur QLED de TCL ?

Le téléviseur 65C69B de TCL est d’une diagonale de 65 pouces, soit presque 165 cm. Une grande dalle implique de grandes responsabilités, comme celles d’avoir la place et le recul nécessaires dans votre salon, ainsi que le bon meuble. Une fois sa place trouvée, rassurez-vous, l’écran possède des bordures très fines qui évitent au téléviseur un aspect trop massif, même s’il reste voyant.

Sa dalle QLED d’une résolution de 3 840 x 2 160 pixels offre de bons contrastes et une luminosité élevée. Le téléviseur est compatible avec la norme Dolby Vision, pour obtenir des images détaillées et à la colorimétrie fidèle. Le téléviseur supporte aussi le Dolby Atmos, pour un son Surround équilibré, mais qui manque malheureusement de stabilité à fort volume. La faute aux haut-parleurs qui manquent légèrement de puissance. Une barre de son ne sera donc pas de trop pour profiter d’un audio de qualité.

À ce prix, ce grand TV est-il une bonne affaire ?

Moins de 50 €, c’est une économie suffisante pour investir dans une bonne barre de son, comme la Samsung HW-T420, au prix de 129 €, et faire ainsi d’une pierre deux coups. Le 65C69B convient aussi pour les sessions de jeux vidéo, grâce à ses trois ports HDMI 2.1. Le taux de rafraîchissement de 50 Hz peut grimper jusqu’à 120 Hz, via un traitement d’amélioration qui permet d’afficher une fréquence plus élevée, adaptée aux jeux vidéo.

Enfin, le système d’exploitation Google TV offre une navigation fluide et une interface intuitive, avec de nombreux contenus mis en avant selon vos habitudes. Vous pourrez aussi contrôler votre téléviseur à la voix grâce à l’assistant Google.

Les points à retenir sur grand téléviseur de TCL :

Une dalle QLED de 65″ pour moins de 550 €

Un modèle polyvalent

Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos

