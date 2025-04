Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Avec ces C4, LG propose une gamme de téléviseurs OLED premium polyvalents, seulement supplantée par l’arrivée des modèles C5. Le modèle 48 pouces est en promotion.

Si vous êtes à la recherche du meilleur écran pour regarder des films et des séries, ou jouer à des jeux vidéo, vous pouvez arrêter vos recherches ici. La gamme de C4 de LG est parmi ce qui fait de mieux sur le marché, du moins avant l’arrivée récente des C5. La nouvelle gamme de TV OLED premium de LG débarque sur le marché européen avec des tarifs toutefois très élevés. Ce C4 en promotion est donc une bonne affaire.

Le téléviseur LG OLED48C4 de 2024, modèle 48 pouces, est normalement vendu 1 290 €. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 854 €.

C’est quoi, ce téléviseur OLED de LG ?

Ce C4 de LG est un téléviseur de 48 pouces, soit une diagonale de 122 cm. Ce n’est certes pas très grand, les téléviseurs moyens tournent aujourd’hui autour de 50 et 55 pouces, mais sa taille est idéale si vous n’avez pas une grande place dans votre salon. Avec ses bordures très fines et ses lignes élégantes, la dalle est cependant très bien mise en valeur, et sa taille n’est plus un problème. Sa dalle OLED d’une résolution 4K de 3 840 x 2 160 pixels offre de très belles images, des contrastes et des noirs parfaits, ainsi qu’une excellente luminosité.

Le C4 supporte les normes HDR10, HDL et Dolby Vision IQ pour une image détaillée et parfaitement calibrée, avec une colorimétrie proche de ce que vous pourrez voir dans une salle obscure. Les deux haut-parleurs de 40 W supportent les formats Dolby Atmos et DTS:X. Bien que l’audio soit correct, une barre de son ne sera pas de trop, surtout que la fonction WOW Orchestra synchronise le son du téléviseur avec une barre de son LG, pour plus d’amplitude.

WebOS est une interface élégante et performante // Source : LG

À ce prix, ce TV OLED de LG est-il une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire, si vous ne cherchez pas un très grand téléviseur. La nouvelle gamme des C5 vient de sortir, mais ne joue pas dans la même grille tarifaire. Pour un OLED48C5 de 48 pouces, comptez environ 1800 €. À moins de 900 €, le C4 de 48″ vaut donc largement le coup. C’est de plus un téléviseur polyvalent aussi à l’aise avec le cinéma que les jeux vidéo. Branchez vos consoles via les quatre ports HDMI 2.1 pour profiter d’un affichage 4K à 120 FPS. Les fonctions ALLM, AMD FreeSync et Premium et G-Sync réduisent les déchirures à l’écran, les flous de mouvement et l’input lag.

Enfin, le téléviseur de LG est doté de l’interface webOS 24 pour accéder aux plateformes de streaming facilement, sans boitier multimédia. La navigation est ergonomique et intuitive, avec des menus qui ne rament pas et des contenus bien mis en avant. Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d’Amazon sont présents.

Les points à retenir sur le LG OLED48C4 :

Une dalle 4K OLED qui supporte les modes HLG, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ

Une taille de 48 pouces (122cm)

1 000 € de moins que le nouveau modèle C5

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !