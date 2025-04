Lecture Zen Résumer l'article

Meta tue son application Meta View dédiée aux lunettes Meta Ray-Ban et la remplace par Meta AI, un nouveau logiciel dédié à son intelligence artificielle concurrente de ChatGPT. Son objectif : devenir un réflexe quand on a une question.

Le saviez-vous ? Facebook propose son propre concurrent de ChatGPT : Meta AI. Ce service est accessible depuis ses applications Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp, mais n’est pas la raison principale pour laquelle vous vous rendez dans ces applications.

Face au mauvais décollage de Meta AI, l’entreprise change de cap. Elle annonce dans un communiqué de presse publié le 29 avril que son chatbot devient une application à part entière. L’application Meta View, qui permet de gérer ses lunettes connectées Meta Ray-Ban, disparaît et devient Meta AI. Un moyen de ne pas repartir à zéro, avec déjà une bonne base d’utilisateurs déjà là.

Meta AI devient une application à part entière

Dans son communiqué, Meta indique lancer Meta AI sur iOS et Android dès aujourd’hui. Quant aux utilisateurs de Meta View, l’application va changer de nom et de logo. Raison de plus pour mettre à jour ses lunettes connectées. Cependant, tout n’est pas disponible : la page d’accueil avec le chatbot se déploiera progressivement.

L’objectif pour Meta est de convaincre davantage d’utilisateurs de parler son IA. Beaucoup ont désormais le réflexe ChatGPT, Gemini ou encore Perplexity quand ils ont une question. Selon le vice-président de Meta chargé des produits Connor Hayes, Meta AI a déjà été utilisé par près d’un milliard d’utilisateurs. On peut néanmoins imaginer qu’il n’est pas le premier réflexe de curiosité, chose que l’entreprise veut changer.

Meta AI gagne aussi une section « Discover », sorte de fil de réseau social « pour partager et explorer la manière dont les autres utilisent l’IA ». L’idée, c’est de se partager des prompts pour générer des images par exemple. De quoi comprendre tout ce qu’on peut faire avec l’outil et ne pas être perdu dans les usages, comme ça a été le cas avec les assistants vocaux. Une section sociale intéressante : Meta est le premier à associer une mécanique de réseau social avec un chatbot. X le fait déjà avec Grok, qui peut répondre à des tweets et éclaircir les utilisateurs et OpenAI réfléchirait à lancer son propre réseau social. Avec Discover, Meta arrive en force en étant le premier à faire cela.

Le chatbot de Meta s’améliore, mais pas (encore) en France

Dans le même temps, l’entreprise en a profité pour lancer des nouveautés aux États-Unis (et pour certaines au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande). Par exemple, Meta AI voit sa fonction vocale améliorée, pour discuter un peu plus naturellement avec l’IA. On peut d’ailleurs discuter tout en faisant autre chose sur son téléphone.

Meta précise que Meta AI va s’améliorer au niveau de sa mémoire : « vous pourrez demander à Meta AI de se souvenir de certaines choses vous concernant ». L’outil peut aussi se baser sur ce qu’il sait de vous via vos comptes sur Facebook et Instagram. Pour le moment, on ignore quand est-ce que ces nouveautés seront déployées en France.

