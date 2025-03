Lecture Zen Résumer l'article

En conflit avec l’Union européenne, Meta s’opposait jusque-là au lancement de son service d’intelligence artificielle en Europe. Dans un communiqué de presse envoyé le 20 mars 2025, l’entreprise annonce finalement qu’elle le lancera dans 41 pays européens cette semaine.

Le saviez-vous ? Le groupe Meta, qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp, fait aussi de l’intelligence artificielle. Il est d’ailleurs à l’origine des modèles Llama, les modèles open source les plus utilisés au monde. Meta est un géant méconnu de l’IA, à qui l’on doit de très nombreuses innovations utilisées par Google ou OpenAI. Il propose aussi son propre service commercial, appelé Meta AI et disponible dans très peu de pays (États-Unis, Royaume-Uni, Inde…).

En Europe, Meta s’est longtemps opposé au lancement de Meta AI, afin de protester contre la régulation de la Commission européenne. L’entreprise a assoupli sa position en novembre 2024 en lançant son service sur ses lunettes Meta Ray-Ban, mais le bloque toujours dans ses autres produits (Facebook, Instagram et WhatsApp). Le 20 mars 2025, dans un communiqué de presse envoyé à quelques médias dont Numerama, Meta annonce que Meta AI arrive dans 41 pays européens, « dont ceux de l’Union européenne ».

Meta AI arrive dans Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger

Dans les tous prochains jours, un bouton Meta AI devrait faire son apparition dans les applications Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Il permettra de solliciter le chatbot, en français, pour discuter avec lui comme on peut le faire avec ChatGPT. Meta AI est un agent multimodal capable d’analyser une image, ce qui permettra de l’utiliser pour autre chose que des renseignements généraux.

Meta AI dans Instagram. // Source : Meta

Une des particularités de Meta AI est qu’il est possible de le solliciter dans ses conversations privées. Vous avez une hésitation sur un restaurant ? Appelez Meta AI (en écrivant @MetaAI) pour lui demander son avis, tout en restant avec votre ami. Le service est utilisé par plus de 700 millions de personnes aujourd’hui, grâce à son intégration à des services très populaires.

En Europe, Meta AI supporte six langues différentes, dont le français. Jusqu’à aujourd’hui, Meta AI se contentait surtout d’anglais, malgré les capacités polyglottes des LLM.

Au lancement, plusieurs fonctions de Meta AI seront bloqués en Europe, comme les services de mémoire ou la génération d’images. Meta doit s’assurer d’être en conformité avec les règlements européens avant de lancer toutes ses fonctions.

