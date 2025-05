Lecture Zen Résumer l'article

À Las Vegas en janvier, Nintendo était devenu malgré lui l’attraction du CES 2025 à cause d’un accessoiriste un peu trop bavard, et potentiellement menteur, qui prétendait détenir une vraie Switch 2. Après un premier démenti officiel, le géant japonais a décidé d’attaquer en justice Genki, à qui il reproche ses multiples provocations.

Le 8 janvier 2025, le CES 2025 de Las Vegas s’était transformé en un événement cauchemar pour Nintendo. Le géant japonais, qui n’est jamais présent au grand salon de l’électronique, avait eu la surprise de découvrir qu’un accessoiriste, Genki, s’amusait à exposer des maquettes de Switch 2 sur son stand. Pire, Genki invitait la presse à sa rencontre (Numerama avait été un des premiers à le rencontrer), avec en bonus des prises en main d’accessoires et des vidéos de la Switch 2. Genki nous avait assuré qu’il avait acquis une vraie Switch 2 sur le marché noir pour préparer ses accessoires, avant de se rétracter plusieurs jours plus tard sur cette affirmation.

Cette présentation officieuse de la Switch 2, une semaine avant la première-bande-annonce officielle (16 janvier), n’a pas plu à Nintendo. Le géant du jeu vidéo avait rapidement publié un rare démenti, puis a décidé d’attaquer Genki le 4 mai 2025. Il reproche à l’entreprise d’avoir utilisé sa marque illégalement et d’induire en erreur ses clients.

Genki attaqué par Nintendo : un coup de massue pour l’accessoiriste

Dans une plainte de 27 pages déposée le 2 mai 2025, Nintendo of America attaque Human Things, le propriétaire de Genki. L’entreprise lui reproche plusieurs choses :

Violation de marque déposée : Genki, sans partenariat avec Nintendo, a utilisé la marque « Nintendo Switch 2 » pour faire sa publicité. L’entreprise a aussi lancé des événements Genki Direct, parodies des Nintendo Direct, pour dévoiler ses accessoires.

Genki, sans partenariat avec Nintendo, a utilisé la marque « Nintendo Switch 2 » pour faire sa publicité. L’entreprise a aussi lancé des événements Genki Direct, parodies des Nintendo Direct, pour dévoiler ses accessoires. Publicité mensongère : Genki aurait trompé les consommateurs en suggérant une affiliation avec Nintendo ou un accès anticipé et non autorisé à la console. L’entreprise avait notamment affirmé à Numerama qu’elle proposerait ses accessoires dès le jour de la sortie de la Switch 2, ce qui est impossible selon les avocats de Nintendo.

Genki aurait trompé les consommateurs en suggérant une affiliation avec Nintendo ou un accès anticipé et non autorisé à la console. L’entreprise avait notamment affirmé à Numerama qu’elle proposerait ses accessoires dès le jour de la sortie de la Switch 2, ce qui est impossible selon les avocats de Nintendo. Infractions au droit commun californien : Nintendo dénonce la promotion de contrefaçons et de concurrence déloyale.

Nintendo dénonce la promotion de contrefaçons et de concurrence déloyale. Concurrence déloyale : Genki a profité du silence de Nintendo, avant l’annonce de la Switch 2, pour attirer la presse à un moment où Nintendo ne pouvait pas répondre.

Nintendo demande au tribunal d’ordonner à Genki de cesser toute utilisation de ses marques, de cesser la promotion de ses accessoires pour la Switch ou la Switch 2, de détruire les produits et supports marketing litigieux et de lui verser des dommages et intérêts.

Quid des allégations de Genki sur l’obtention d’une Switch 2 sur le marché noir ? « Genki a utilisé des maquettes imprimées en 3D et a déclaré à divers journalistes que Genki possédait ou avait eu accès à une véritable “Switch 2”, sur la base duquel Genki avait conçu les maquettes, rendus et impressions 3D. Les représentants de Genki, dont son PDG, ont également accordé plusieurs interviews aux médias pour parler de leurs “huit accessoires” et affirmer prétendument confirmer des éléments de design et des fonctionnalités hautement confidentielles de la Nintendo Switch 2 non encore annoncées », indique Nintendo.

Genki, quand la polémique s’est emballée en janvier, avait rapidement déclaré qu’il ne possédait pas de vraie Switch 2 : « Genki est revenu sur ses affirmations audacieuses concernant l’accès anticipé à la console. Dans une interview, un représentant de Genki a déclaré que Genki n’avait jamais eu accès à un modèle préliminaire authentique de la Nintendo Switch 2. Genki a également publié un fil sur X.com (anciennement Twitter) pour retirer ses déclarations. À la place, le représentant a affirmé que les maquettes de Genki étaient basées sur des informations soi-disant “fuitées” dans l’industrie. Néanmoins, Genki a continué à prétendre que ses accessoires seraient compatibles avec la prochaine Nintendo Switch 2 », peut-on lire dans la plainte.

La Nintendo Switch 2 selon Genki, au CES 2025. Les dimensions se sont avérées exactes. // Source : Numerama

Genki a-t-il menti ? Si son affirmation sur l’achat d’une Switch 2 au marché noire est aujourd’hui fortement contestable, tout ce qu’il a dit s’est évéré correct. Ses informations sur les dimensions exactes de la console, les Joy-Con aimantés, la taille de l’écran ou le nouveau bouton C étaient véridiques (Genki s’est trompé sur la date de sortie, il parlait d’avril).

Par pur amour de la provocation, Genki avait aussi remis une pièce dans la machine le 2 avril en organisant un « Genki Direct » le même jour que l’annonce de la console. Les avocats de Nintendo le mentionnent dans la plainte.

Genki réagit à la plainte de Nintendo, qui risque de lui coûter cher

Dans la foulée de la publication de la plainte dans la presse, Genki a rapidement réagi sur son compte Twitter officiel, créé après le buzz du CES.

« Vous avez peut-être vu que Nintendo a récemment intenté une action en justice contre nous. Nous prenons cela très au sérieux et collaborons avec nos conseillers juridiques pour y répondre de manière réfléchie », affirme l’accessoiriste. « Genki a toujours été une entreprise indépendante, centrée sur la création d’accessoires de jeu innovants pour la communauté que nous aimons. Nous sommes fiers de notre travail et nous défendons la qualité et l’originalité de nos produits », ajoute l’entreprise, qui indique qu’elle ne peut en dire plus.



La réaction officielle de Genki à la plainte de Nintendo. // Source : X

Dans tous les cas, Genki sort gagnant de l’épisode du CES, qui lui a offert une renommée (il n’est d’ailleurs pas le seul à avoir utilisé la Switch 2 pour faire sa publicité : Dbrand avait publié des images dès décembre 2024). Le risque pour Genki est de perdre le droit de vendre des produits conçus pour les produits Nintendo, puisque le Japonais ne risque pas de le laisser tranquille.

