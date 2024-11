Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Xiaomi propose sa nouvelle gamme de téléviseurs Mini LED à des prix déjà attrayants. Le modèle de 75 pouces est proposé à moins de 1 000 €. De quoi créer une petite salle de cinéma dans votre salon pour pas cher.

C’est quoi, cette promotion sur ce grand téléviseur ?

Le téléviseur Xiaomi TV S Mini LED de 75 pouces est normalement vendu 1 099 €. Il est actuellement proposé au prix de 999 € sur le site officiel de Xiaomi, pour l’avant-première Black Friday.

C’est quoi, ce téléviseur de Xiaomi ?

Le TV S Mini LED possède une diagonale de 75 pouces, soit tout de même une taille de 190 cm. C’est donc un très grand téléviseur qui nécessitera beaucoup de place dans votre salon, ainsi que le meuble TV adéquat. En plus de la place dans votre coin TV, il faudra aussi vous assurer d’avoir le recul nécessaire pour profiter au mieux de l’écran. Prévoyez entre 2 m et 2,50 m de distance entre votre canapé et le téléviseur. Niveau design, rassurerez-vous, le TV de Xiaomi est presque sans bord et possède un cadre métallique, ce qui le rend plutôt sobre, malgré sa taille.

Il embarque une dalle QD-Mini LED 4K à la luminosité maximale de 1 200 nits. Les Mini LED offrent un rétroéclairage précis, d’excellents contrastes et une colorimétrie fidèle. Les images sont riches et détaillées, et la compatibilité avec les normes Dolby Vision IQ et HDR10+ assurent une expérience proche du cinéma. Côté son, la présence du Dolby Atmos offre une expérience audio immersive, mais ne se révèlera vraiment qu’avec une bonne installation sonore. Une barre de son milieu de gamme devrait suffire à amplifier l’audio.

À ce prix, ce TV de 75″ est-il une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire si vous recherchez un très grand écran à un bon prix, idéal pour le cinéma, mais aussi les jeux vidéo. Le Xiaomi TV S Mini LED possède en effet un taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui apporte une fluidité exemplaire pour vos sessions gaming. Vous pourrez brancher vos PlayStation 5 et Xbox Series sur les deux ports HDMI 2.1 pour profiter d’un affichage 4K et 120 fps. Les fonctionnalités VRR et AMD FreeSync Premium suppriment quant à elles les déchirures d’écran et les saccade.

Enfin, l’interface de ce téléviseur Xiaomi passe par Google TV. Les menus sont fluides et bien conçus. Les recherches de contenus se font rapidement et intuitivement. Google Assistant s’invite pour naviguer au son de votre voix.

