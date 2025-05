Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le nouveau smartphone milieu de gamme de Google à la très bonne fiche technique constitue un excellent concurrent à Apple et son iPhone 16e, surtout en promotion pour les French Days.

👉 Découvrez les meilleures offres des French Days 2025 dans notre guide d’achat

Le monde des smartphones ne tourne pas qu’autour du haut de gamme, même si les constructeurs mettent en avant ces derniers. Pourtant, les smartphones milieu de gamme sont souvent les plus achetés et souvent les plus plébiscités pour leur rapport qualité-prix imbattable. Google vient de sortir nouveau modèle pour sa gamme Pixel 9 qui n’a pas à rougir face à ses grands frères.

Le Google Pixel 9a 128 Go est vendu 549 €. Pour les French Days, Amazon le propose au prix de 526 € avec le code VEN25. Vous pouvez aussi bénéficier d’un bonus de reprise jusqu’à 150 € supplémentaire par rapport à la valeur de votre ancien téléphone.

C’est quoi, le dernier-né de la gamme Pixel ?

Si l’on fait abstraction de ces bordures plus épaisses que sur les autres modèles de la gamme, le Google Pixel 9a a tout l’air d’un smartphone premium avec son cadre en aluminium et son bloc photo parfaitement intégré. Les finitions sont tout aussi bonnes, avec en plus une certification IP68 contre la poussière et l’eau. À l’avant, la dalle est de 6,3 pouces offre une définition Full HD+ de 2 424 x 1 080 pixels, et est compatible HDR. Son taux de rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz permet par ailleurs une belle fluidité.

Le Pixel 9a est propulsé par une puce Tensor G4. Elle apporte une puissance suffisante pour jouer à des jeux vidéo dans de très bonnes conditions, et sans nécessairement sacrifier la partie graphique. Pour le reste, le Pixel 9a s’en sort haut la main sur l’ensemble des tâches. Il tourne sous Android 15 et embarque Gemini dans sa version XXS. Sans révolutionner le monde de l’IA, Gemini sait se rendre utile au quotidien, notamment sur la partie photo.

Le Google Pixel 9a // Source : Google

À ce prix, le Pixel 9a est-il une bonne affaire ?

C’est tout simplement une très bonne affaire pour l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme de cette génération. Le Pixel 9a embarque un capteur principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 13 MP et un capteur selfie de 13 MP. Son volet photo est presque équivalent au Google Pixel 9. Les clichés sont de qualité de jour comme de nuit, surtout lorsqu’ils sont épaulés par les algorithmes et les fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Enfin, niveau autonomie, la batterie de 5 100 mAh permet de tenir au moins une journée d’utilisation.

Les points à retenir sur le Google Pixel 9a :

Un look de smartphone premium

Android 15 et Gemini

Le très bon volet photo

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !