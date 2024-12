Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Avec les sorties de l’année 2024, avoir une bonne carte graphique sur son PC est indispensable pour profiter au mieux des AAA. Bonne nouvelle, pour ceux qui veulent améliorer leur configuration : la carte graphique AMD Radeon RX 7900 XT affiche une belle réduction.

C’est quoi, cette promotion sur cette carte graphique AMD ?

La carte graphique AMD Radeon RX 7900 XT est vendue à sa sortie en 2022, légèrement en dessous de 1 000 €. Elle est en ce moment proposée au prix de 694,20 € sur PcComponentes.

Consultez notre guide complet sur les meilleures configurations de PC gamer en 2024.

C’est quoi, cette carte graphique RX 7900 XT ?

La RX 7900 XT est la seconde carte haut de gamme d’AMD qui utilise l’architecture RDNA 3. Elle est issue de la dernière génération de cartes graphiques de la marque.

Le design de cette carte graphique Asus est plutôt réussi avec une taille assez compacte pour une carte de ce type — en raison de ces deux ventilateurs. Avec ses 32 Go de RAM en DDR5, vous pouvez jouer en WQHD et pousser jusqu’en 4K avec une bonne fluidité à condition d’avoir le reste de la configuration qui suit. Il faudra tout de même revoir vos exigences en matière de performances lorsque le Ray Tracing est activé. Le FSR 2 (l’équivalent du DLSS de Nvidia) permet cependant de rehausser la fluidité des jeux, au détriment de la qualité d’image. Selon votre configuration, vous pourrez donc jouer dans d’excellentes conditions et en 4K à des titres récents comme S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ou encore Indiana Jones and the Great Circle.

Les connectiques de l’AMD RX 7900 XT // Source : Asus

Niveau compatibilité, assurez-vous d’avoir une carte mère qui prend en charge le PCI Express 4.0. Pour l’alimentation, ces cartes sont relativement gourmandes en énergie. On vous recommande également d’avoir au moins un boitieir de 750 Watts pour éviter tout problème de sous-alimentation –surtout si vous associez la carte graphique à un processeur haut de gamme comme le Ryzen 7700X à 322 €, aussi disponible chez PcComponentes. Niveau connectiques, la carte propose trois sorties vidéo : deux DisplayPort 2.1 et une HDMI 2.1a, ainsi qu’un port USB-C.

À ce prix, cette carte graphique AMD est-elle une bonne affaire ?

Sous 700 €, la RX 7900 XT est une bonne affaire et possède un très bon rapport qualité-prix. On peut la considérer comme la rivale de la RTX 4080 de Nvidia, même si, au niveau des performances, elle se rapproche plutôt d’une RTX 4070 Ti. Pour du gaming ou du montage vidéo, vous avez de quoi faire pendant plusieurs années.

Notez toutefois que, même s’il s’agit de la dernière génération, elle pourrait tout de même être remplacée en 2025 par une nouvelle carte graphique de la série 8000, et son prix pourrait théoriquement baisser davantage à ce moment-là.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !