Meta met à jour les lunettes connectées Ray-Ban Meta. Le changement le plus important : Meta AI va pouvoir voir au travers de la caméra. Ce qui fait gagner aux lunettes beaucoup de fonctionnalités.

Cela fait déjà quelque temps que Meta AI était disponible sur les lunettes Ray-Ban Meta en France. Cependant, l’assistant ne pouvait interagir qu’avec la voix. Désormais, il peut interpréter ce qu’il « voit » à travers la caméra des lunettes connectées. C’est ce qu’a annoncé Meta dans un communiqué de presse ce 23 avril 2025.

Vous pouvez donner la vue à Meta AI

Meta étend en fait l’accès à Meta AI sur les lunettes Ray-Ban Meta à de nouveaux pays, notamment dans l’Union européenne. Dès la semaine prochaine, tous les utilisateurs européens, y compris les utilisateurs français, vont pouvoir davantage interagir avec l’assistant. Meta AI va littéralement gagner la vue.

Mark Zuckerberg et les lunettes Meta Ray-Ban. // Source : Meta

Il sera possible de demander à l’IA ce qu’on voit autour de nous. Meta AI pourra se la jouer biologiste, si on lui demande par exemple à quelle espèce appartient une plante. Lorsqu’on fait du tourisme, Meta AI pourra se la jouer guide touristique, en nous parlant d’un monument qu’on lui montre.

À terme, il sera possible d’avoir de véritables « conversations » avec Meta AI, de manière plus naturelle qu’aujourd’hui. Il ne sera plus nécessaire de dire « Hey, Meta » à chaque fois qu’on veut s’adresser à l’assistant.

Les autres fonctionnalités bien pratiques qui arrivent sur les Ray-Ban Meta

Dans le même temps, Meta a annoncé l’arrivée d’autres fonctions, comme la traduction instantanée. L’assistant permet d’écouter de l’audio en français, italien, espagnol ou anglais. La réponse qu’on donne peut être traduite pour que notre interlocuteur la lise dans l’application Meta View. Cela fonctionne même sans connexion à Internet, il faut simplement télécharger les packs de langues à l’avance. Jusqu’à maintenant, la traduction en direct n’était disponible qu’en accès anticipé dans certains pays.

Autre nouveauté, mais qui n’est pas encore disponible : « vous pourrez bientôt envoyer et recevoir des messages, des photos, des appels audio et vidéo depuis Instagram sur vos lunettes », déclare Meta. Une fonction déjà disponible sur WhatsApp, Messenger et sur l’application de SMS/MMS de son smartphone. L’entreprise n’a malheureusement indiqué aucune date de déploiement.

Cet été, vous allez pouvoir danser au rythme de vos morceaux préférés, le tout dans vos Ray-Ban Meta. Ces dernières vont pouvoir accéder à Spotify, Amazon Music, Apple Music et Shazam : pour le moment, c’est réservé aux utilisateurs américains et canadiens. Là encore, on ignore quand ce sera disponible.

