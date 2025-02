Lecture Zen Résumer l'article

Les lunettes connectées de Meta et Ray-Ban sont idéales pour prendre des photos et des vidéos en vacances, mais sont sensibles aux mêmes problématiques que les autres appareils électroniques. Dans certains cas, elles peuvent soudainement griller.

Disponibles depuis la fin de l’année 2023, les lunettes Meta Ray-Ban rencontrent un immense succès. Cet accessoire connecté, qui intègre une caméra, des haut-parleurs, un micro, une branche tactile et, depuis peu, un accès aux intelligences artificielles Meta AI, est unanimement apprécié par les personnes qui l’ont essayé. S’il existe des débats sur la légalité des images filmées depuis les lunettes, le produit est globalement irréprochable. Meta a réussi à lancer une nouvelle catégorie après un premier essai infructueux, avec les lunettes Ray-Ban Stories.

Depuis le lancement des Meta Ray-Ban, j’utilise quotidiennement les lunettes connectées de Facebook. Si mon usage principal est plutôt audio, pour téléphoner sans écouteurs, écouter de la musique ou poser des questions à l’IA, il m’arrive de les utiliser pour prendre des photos et des vidéos, notamment en vacances. Malheureusement, mes derniers congés se sont soldés par un incident regrettable : la mort de mes lunettes.

Attention aux éclaboussures : les lunettes connectées Meta Ray-Ban sont fragiles

C’est en Guadeloupe que j’ai eu la chance de passer quelques jours en janvier, pour redécouvrir le soleil après plusieurs mois à Paris.

Pendant une semaine, je n’ai quasiment pas quitté mes Meta Ray-Ban : elles m’ont aussi bien servi de lunettes de soleil que d’appareil photo, pour immortaliser des souvenirs plus spontanément qu’avec un téléphone. Un des avantages des Meta Ray-Ban est de pouvoir prendre des photos dans la mer ou dans une piscine. Le format des lunettes est aussi très pratique en randonnée, où l’on peut avoir besoin de ses deux bras, ou pour filmer rapidement une belle route au volant, en déclenchant la caméra avec le contrôle vocal.

Les Meta Ray-Ban sont un excellent appareil photo. // Source : Numerama

Ce n’est pas du tout le principe des lunettes connectées en vacances que je remets en question : je trouve toujours le produit formidable (des touristes m’ont d’ailleurs arrêté pour me demander des conseils, eux-mêmes tentés par le produit). En revanche, j’ai découvert pendant mon séjour qu’une étanchéité IPX4 (le X correspond à la poussière, le 4 à la résistance à l’eau), n’est pas du tout suffisante pour des activités insulaires.

Une panne à l’origine mystérieuse

Vers la fin de mon séjour, après avoir passé une matinée à la plage, j’ai reçu une notification étonnante sur mon téléphone. L’application Meta View m’indiquait que « la LED des lunettes était cassée », sans m’expliquer exactement ce que ce message signifiait. J’ai immédiatement tenté de les ranger dans leur boîte, pour essayer d’en savoir plus. Surprise : impossible de connecter les lunettes à mon téléphone, ou même de les charger. Dans leur boîte, les lunettes semblaient surchauffer, comme si les batteries dysfonctionnaient.

La notification envoyée à mon téléphone. // Source : Numerama

Après une journée à sécher en extérieur, un gros nettoyage des connecteurs et des recherches sur Reddit, j’ai découvert que ce problème était assez courant. Un redémarrage forcé des lunettes, en maintenant le bouton photo appuyé, faisait apparaître une brève lunette rouge. D’autres propriétaires du produit disent rencontrer un problème similaire.

Le lendemain matin, après une nuit entière à l’extérieur et une recharge sur prise secteur en maintenant enfoncé les lunettes dans leur boîte, mes Meta Ray-Ban ont démarré normalement. La LED semblait de nouveau fonctionner, et j’ai même pu transférer mes photos/vidéos prises la veille (ce fut laborieux, la connexion Wi-Fi échouait quasiment à chaque fois, comme si quelque chose était cassé). Deux heures plus tard et après une excursion en bateau, les lunettes étaient de nouveau en panne, cette fois-ci irrévocablement. Une semaine plus tard, je n’ai toujours pas réussi à leur redonner vie.

Sur un bateau, les vagues peuvent parfois être immenses. C’est ici que les lunettes ont été le plus mouillées. // Source : Numerama

L’eau, ennemie des Meta Ray-Ban ?

L’eau a-t-elle tué les lunettes ? C’est possible, même s’il est important de préciser que mes Meta Ray-Ban n’ont jamais été immergées dans l’eau (j’ai perdu suffisamment d’appareils de cette manière pour ne pas reproduire cette erreur). Le maximum d’exposition à l’eau a été une projection de vague ou une pluie un peu forte. Deux phénomènes qui, au vu de la fiche technique des lunettes, semblaient compatibles avec l’utilisation du produit.

Sur son site, Meta mentionne la résistance à l’eau des lunettes. // Source : Capture Numerama

Interrogé par Numerama, Meta explique que son produit est bel et bien résistant à l’eau, mais pas étanche. Sa recommandation est de systématiquement nettoyer des lunettes au moindre contact avec l’eau, pour empêcher toute forme de condensation susceptible de détruire les composants à l’intérieur plusieurs minutes après l’exposition. Les Meta Ray-Ban sont exceptionnelles en vacances, mais ne sont aucunement un bon équivalent à une action-cam comme une GoPro.

Si vous faites partie des propriétaires de lunettes Meta Ray-Ban, nous vous encourageons à limiter au maximum les risques lors de vos vacances, ainsi qu’à sauvegarder le plus régulièrement possible les photos/vidéos sur les lunettes. Sur un bateau par exemple, passées les premières images souvenirs, il vaut sans doute mieux recourir à des lunettes de soleil classiques et ranger ses Meta Ray-Ban dans un sac. En cas de pluie un peu trop intense, il est sans doute préférable de limiter les risques et de porter une paire de lunettes non connectées. Bref, et contrairement à ce que le marketing peut prétendre, des lunettes connectées ne peuvent pas remplacer des lunettes en toutes circonstances.

