Lecture Zen Résumer l'article

Meta travaillerait d’arrache-pied sur une suite des lunettes Ray-Ban Meta, qui pourrait coûter plus de 1 000 euros. La raison à ça : elles intègreraient un écran, comme sur les Google Glass.

Les Google Glass vont-elles renaître grâce à Meta ? L’entreprise de Mark Zuckerberg rencontre un certain succès avec ses Ray-Ban Meta et elle souhaiterait réitérer cette réussite (malgré l’échec des Ray-Ban Stories). Le tout avec une version de luxe allant plus loin : elle disposerait d’un écran.

Les prochaines lunettes connectées de Meta arriveraient très bientôt

C’est Bloomberg qui dit avoir obtenu, le 1er avril 2025, des informations à propos d’Hypernova, le nom de code du projet. Selon le journal, Meta voudrait lancer ces lunettes dès la fin de l’année et miserait beaucoup dessus. L’entreprise y verrait même une alternative aux smartphones. Interrogée par Bloomberg, Meta s’est refusée à tout commentaire.

Selfie avec les Meta Ray-Ban. // Source : Numerama

Un produit haut de gamme qui dépassera les 1000 dollars, assurément, mais qui pourrait même atteindre 1400 dollars, selon des sources proches du dossier. Ce serait forte montée en gamme, puisque aujourd’hui aux États-Unis, les Ray-Ban Meta sont vendues à 299 dollars (329 euros en France). Selon Bloomberg, Meta continuera à les vendre.

Ce qui changerait sur ces lunettes, c’est tout d’abord la caméra : « En interne, l’entreprise considère que l’appareil photo de 12 mégapixels des modèles actuels est comparable à celui d’un iPhone 11 de 2019 », écrit Bloomberg. Ce nouveau modèle devrait être aussi bon que l’iPhone 13 (sorti en 2021) : ce serait l’objectif de Meta.

Un mélange entre les Ray-Ban Meta et les Google Glass

Pour justifier le prix de ces prochaines lunettes, Meta a une bonne raison : un petit écran situé dans le quadrant inférieur droit de la lentille droite, façon Google Glass. Il permettrait d’afficher des informations dans un petit champ de vision devant l’œil droit, lorsqu’on regarde vers le bas.

Un essai des lunettes Meta Ray-Ban. // Source : Numerama

En « allumant » les lunettes, il y aurait un écran de démarrage avec les logos de Meta et d’autres partenaires (comme Qualcomm, qui fabrique la puce). Ensuite, s’afficherait un écran d’accueil avec des icônes d’applications, pour prendre ou voir des photos, accéder à une carte, lire ses messages, consulter ses notifications. Pas de magasin d’applications, mais ces nouvelles lunettes Meta se baseraient sur une version d’Android très personnalisée (peut-être Android XR, dédié aux lunettes connectées).

L’édition limitée transparente des Meta Ray-Ban. // Source : Numerama

On devrait pouvoir utiliser Meta AI grâce aux microphones intégrés, au couplage avec son smartphone (via l’application Meta View) et aux petits haut-parleurs situés dans les branches. Des branches sur lesquelles il y aurait des commandes tactiles pour faire défiler des photos, par exemple. Meta proposerait même un bracelet pour contrôler le système avec des gestes. Nom de code du projet : Ceres — le bracelet serait inclus dans la boîte.

Meta voit loin, sans correction

Meta irait même plus loin et travaillerait déjà à la suite de ces lunettes pas encore annoncées, sous le nom de code Hypernova 2. Sur ces lunettes, il n’y aurait pas un, mais deux écrans pour afficher des informations sur les deux yeux. Une paire qui débarquerait sur le marché dans pas si longtemps : les personnes interrogées par Bloomberg parlent d’une arrivée en 2027.

Autre modèle qui serait en préparation : les Supernova 2. Il s’agirait d’une suite directe des Ray-Ban Meta actuelles, mais avec un design un peu différent. Ces lunettes ne seraient pas basées sur le modèle Wayfarer de Ray-Ban, mais sur un modèle d’Oakley, une marque de lunettes pour le sport (principalement pour le cyclisme).

Des lunettes de sport Oakley. // Source : Oakley

Tout ça, c’est sans compter sur un autre projet : Orion. En 2024, Meta avait présenté un prototype de lunettes de réalité augmentée : avec celles-ci, des éléments virtuels se posent sur des éléments réels via les écrans. Elles ne sont pas seulement dotées d’écran. Orion propose une monture bien plus épaisse et des technologies plus chères : pour le moment, le projet ne serait utilisé que pour faire des tests. Selon les informations de Bloomberg, Meta proposerait un modèle similaire baptisé Artemis, qui ne devrait pas arriver avant 2027.

Les lunettes Orion projettent de la lumière sur les yeux. // Source : Numerama

Attention cependant, il est possible que ces paires ne sortent jamais. Comme le rappellent nos confrères, Meta aurait annulé il y a un an et demi les Luna, une variante des Ray-Ban Meta, mais sans la caméra. Autre possibilité : que les projets Artemis et Hypernova soient fusionnés : Bloomberg rapporte que « la division Reality Labs de Meta, qui développe ces produits, se demande si Meta combinera finalement les produits Artemis et Hypernova ou s’ils seront commercialisés séparément à des prix distincts ».

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama