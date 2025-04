Lecture Zen Résumer l'article

Possiblement forcé à vendre Chrome par les autorités américaines, qui l’accusent d’abus de position dominante, Google pourrait prochainement assister au démantèlement de son empire. Pour la première fois, OpenAI (ChatGPT) manifeste publiquement son envie de mettre la main sur le navigateur le plus utilisé au monde.

Dans les prochains mois, Google pourrait connaître un des épisodes les plus tragiques de son histoire. En cause : un gigantesque procès antitrust mené par le Département de la Justice des États-Unis (DOJ), qui s’intéresse à sa domination du marché de la recherche et de la publicité en ligne. Le DOJ a annoncé qu’il ne forcerait pas Google à vendre Android, mais qu’il mettait le navigateur Chrome sur la table. Une décision qui pourrait rebattre les cartes sur le marché des navigateurs. Le logiciel le plus utilisé au monde pour se rendre sur Internet pourrait tomber dans les mains d’une autre marque, avec une interdiction pour Google de lancer un navigateur.

Qui se portera candidat pour racheter Chrome ? L’éventuelle vente forcée du navigateur alimente les espoirs des concurrents, à un moment où la montée de l’IA générative chamboule la manière de faire des recherches (et donc tout le modèle économique de Google). La startup Perplexity lancera prochainement son navigateur, tandis que d’autres observent scrupuleusement le marché. Tous les géants de la tech pourraient tenter de mettre la main sur Chrome, un navigateur utilisé par 66 % des humains.

OpenAI manifeste publiquement son intérêt pour Chrome

Régulièrement interrogée sur ce sujet depuis plusieurs mois (Numerama avait posé la question à des représentants de l’entreprise lors d’un déplacement en France), OpenAI n’avait jusque-là pas commenté l’éventuelle vente de Chrome.

Interrogé par la justice sur son éventuelle candidature pour racheter Chrome lors d’une audition le 22 avril 2025, Nick Turley, le responsable de ChatGPT, a répondu : « Oui, nous le ferions, comme beaucoup d’autres. »

Le logo de Chrome. // Source : Numerama

Pour la première fois, OpenAI manifeste publiquement son intérêt pour le navigateur de Google. « Vous pourriez offrir une expérience vraiment incroyable si ChatGPT était intégré à Chrome », déclare Nick Turley. Le patron de ChatGPT cite « la possibilité d’initier les utilisateurs à ce à quoi ressemble une expérience basée sur l’IA ». Il explique notamment que le plus dur pour ChatGPT est d’être intégré partout et qu’une telle opération boosterait largement son utilisation.

« Vous pourriez offrir une expérience vraiment incroyable si ChatGPT était intégré à Chrome »

Si Chrome venait à être racheté par OpenAI, un des nouveaux acteurs les plus puissants du monde de la tech, on doute qu’OpenAI conserve l’intégration de Google Lens, par exemple, ou Google Gemini, le concurrent de ChatGPT par le géant du web.

En revanche, le créateur de ChatGPT pourrait déployer Operator sur des milliards d’appareils, son agent qui navigue sur le web à votre place. Chrome se transformerait alors en un navigateur futuriste, avec une immense base d’utilisateurs déjà installés.

Operator navigue sur le web à la place de ses utilisateurs. // Source : OpenAI

Seul hic : les autorités concurrentielles sont-elles prêtes à créer un nouveau géant du web, alors qu’OpenAI bat déjà les records, avec un navigateur qui lui offrirait une position dominante sur le marché du web et des IA ? Voir ChatGPT aux commandes de Chrome pourrait accélérer la chute du moteur de recherche historique, au profit d’une IA vraiment plus forte que les autres. On imagine que celui qui rachètera Chrome aura des obligations strictes vis-à-vis de la concurrence, et que les autorités internationales pourraient s’opposer à certains noms. Le seul avantage d’OpenAI est qu’il est un acteur de nouvelle génération et non pas un géant installé depuis des décennies comme Amazon ou Microsoft. Il est peu probable qu’un GAFAM puisse porter sa candidature.

Outre OpenAI, d’autres noms pourraient s’intéresser à Chrome. On pense évidemment à Elon Musk et à son empire X/xAI, mais aussi à Oracle ou d’autres startups de l’IA (Anthropic ou Perplexity). L’offre d’OpenAI est aujourd’hui la plus crédible, même si Google la verra comme une attaque.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !