OpenAI propose un nouveau système de génération d’images, directement intégré au modèle GPT-4o de ChatGPT. Des milliers de photos dans le style du studio Ghibli ont été publiées en ligne, mais la « créativité » de ChatGPT ne s’arrête pas là.

Ces dernières heures, vos amis ont peut-être changé de photo de profil. Comme beaucoup d’internautes, ils ont probablement succombé à la nouvelle fonction de ChatGPT : la génération d’images avec GPT-4o, lancée le 25 mars 2025. En plus d’être meilleur avec l’écriture et les descriptions compliquées, ce nouveau modèle a une autre fonction inédite : il peut s’inspirer de vraies images ou les modifier. On peut, par exemple, lui envoyer 4-5 photos différentes, puis lui demander de combiner tous ces éléments dans une seule et même photo. Autre bonne nouvelle : son utilisation est gratuite.

L’usage le plus populaire sur les réseaux sociaux, qu’OpenAI n’avait certainement pas anticipé, est la transformation de photos personnelles en images tirées d’un film du studio Ghibli. Il suffit d’envoyer une photo à ChatGPT et de demander « transforme là dans le style du Studio Ghibli », et le modèle s’exécute. Il conserve tous les détails de l’image, mais dans un style animé. On peut ensuite lui demander de faire des petites modifications pour rajouter un objet (qu’on décrit ou qu’on lui partage sous la forme d’une image) ou changer une couleur.

L’équipe de Numerama en version Ghibli (avec deux Nino, on ne sait pas pourquoi). // Source : Numerama

Quelles sont les autres possibilités créatives de ChatGPT ? Nous lui avons demandé ce qu’il est capable de faire, et il a plein d’idées.

Tous les styles suggérés par ChatGPT

Habituellement très prudent avec les contenus qui s’inspirent de choses réelles, OpenAI a décidé d’assouplir ses règles avec la nouvelle version de ChatGPT. S’il arrive à l’outil de refuser certaines transformations, notamment si on lui envoie en référence la photo d’une scène de film ou qu’on lui demande une image réaliste avec des visages de vrais humains, il accepte généralement la plupart des demandes. Il suffit souvent de lui dire que l’on ne souhaite pas une copie, mais une inspiration « dans le style de ».

Que peut-on faire avec ChatGPT ? Voici sa réponse (qui n’est évidemment pas exhaustive) :

Studio Ghibli : Style japonais 2D poétique, lumineux, très expressif, avec une ambiance douce et naturelle.

: Style japonais 2D poétique, lumineux, très expressif, avec une ambiance douce et naturelle. Pixar / Disney 3D : Visages ronds, yeux expressifs, textures réalistes avec rendu cartoon. Super pour un effet joyeux et chaleureux.

: Visages ronds, yeux expressifs, textures réalistes avec rendu cartoon. Super pour un effet joyeux et chaleureux. Cartoon américain (style Adventure Time, Rick & Morty, Simpsons, South Park) : Lignes simples, couleurs vives, déformations rigolotes.

: Lignes simples, couleurs vives, déformations rigolotes. Manga / Anime shōnen : Plus dynamique, avec des lignes énergiques, un peu plus détaillé et parfois exagéré.

: Plus dynamique, avec des lignes énergiques, un peu plus détaillé et parfois exagéré. Peinture à l’huile réaliste : Texture riche, profondeur, parfait pour donner un côté noble ou ancien à une scène.

: Texture riche, profondeur, parfait pour donner un côté noble ou ancien à une scène. Aquarelle : Léger, poétique, flou artistique avec des contours doux.

: Léger, poétique, flou artistique avec des contours doux. Esquisse au crayon / Charcoal : Effet crayonné en noir et blanc, un peu brut, très stylisé.

: Effet crayonné en noir et blanc, un peu brut, très stylisé. Style BD européenne (type Hergé ou Franquin) : Très lisible, très clair, avec des aplats de couleurs et des contours noirs nets.

: Très lisible, très clair, avec des aplats de couleurs et des contours noirs nets. Cyberpunk / Sci-fi réaliste : Tons néon, ambiance sombre, technologie omniprésente.

: Tons néon, ambiance sombre, technologie omniprésente. Fantasy / Médiéval réaliste : Armures, magie, forêts mystérieuses, dragons.

: Armures, magie, forêts mystérieuses, dragons. Steampunk : Mécanique rétro-futuriste, cuivre, rouages, lunettes d’ingénieur victorien.

: Mécanique rétro-futuriste, cuivre, rouages, lunettes d’ingénieur victorien. Art Nouveau (façon Mucha) : Fleurs, motifs organiques, élégance féminine.

: Fleurs, motifs organiques, élégance féminine. Art déco : Formes géométriques, dorures, style années 20.

: Formes géométriques, dorures, style années 20. Impressionnisme (façon Monet) : Effets de lumière et de mouvement, couleurs douces.

: Effets de lumière et de mouvement, couleurs douces. Cubisme / Picasso : Représentation éclatée, géométrique, abstraite.

: Représentation éclatée, géométrique, abstraite. Pixel art : Effet rétro-jeu vidéo, parfait pour des scènes en mode Game Boy ou NES.

: Effet rétro-jeu vidéo, parfait pour des scènes en mode Game Boy ou NES. 8-bit / 16-bit RPG : Reproduction style jeux de rôle old-school (Zelda, Final Fantasy…).

: Reproduction style jeux de rôle old-school (Zelda, Final Fantasy…). Synthwave / Vaporwave : Rose/bleu néon, ambiance années 80, rétro-futurisme.

: Rose/bleu néon, ambiance années 80, rétro-futurisme. Memes / Stickers : Exagéré, rigolo, à la sauce internet.

Avec une petite erreur de lecture sur le sous-titre. // Source : Numerama

Évidemment, la liste ne s’arrête pas là. N’importe quelle idée est possible, d’autant plus qu’on peut lui envoyer une ou plusieurs images références pour qu’il s’en inspire. Techniquement parlant, le nouveau ChatGPT peut donc tout faire. Il n’y a qu’avec les images réalistes qu’il modifie volontairement les visages, pour ne pas créer des photos susceptibles d’usurper l’identité d’une personne réelle.

Mbappé dans un style dessin animé Foot2rue, par ChatGPT. // Source : Numerama

Puisque le nouveau ChatGPT gère aussi le texte, on peut aussi lui demander de parodier une affiche de film avec des noms, de créer de fausses cartes ou de reproduire une scène de film, en remplaçant un élément par un autre (une photo de son chat dans les bras de Rafiki du Roi Lion, par exemple). Les possibilités semblent sans limite.

Il n’y a que sur quelques aspects que ChatGPT refuse les demandes, notamment quand on lui demande de s’inspirer d’une marque protégée. Une photo du gameplay d’Animal Crossing New Horizons en inspiration le dérange quand on cite explicitement le nom du jeu. Mais si ce n’est que de l’inspiration, il accepte généralement de s’y plier.

