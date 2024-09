Lecture Zen Résumer l'article

Depuis la fin du mois d’août, Google déploie avec les versions 127 et 128 de son navigateur Chrome deux nouveautés importantes sur ses services. La première permet d’effectuer une recherche d’image dans une fenêtre, la seconde de poser une question à Gemini depuis la barre d’adresse.

En ouvrant Google Chrome en ce jour de rentrée, vous avez peut-être eu la surprise de tomber sur la page « Nouveautés », qui peut aussi être débloquée en insérant chrome://whats-new/ dans la barre d’adresse.

Au programme des versions 127 et 128 de Chrome : l’intégration de deux nouveaux services Google dans le navigateur le plus utilisé au monde. Pour effectuer une recherche inversée d’image, il n’y a plus besoin d’utiliser son smartphone. Même chose pour poser une question à Gemini, le ChatGPT de Google est désormais joignable depuis la barre de recherche.

Les nouveautés de Chrome telles que mises en avant à l’ouverture du navigateur. // Source : Numerama

Google Lens intégré à Chrome : un avantage conséquent sur ses concurrents

De plus en plus populaire sur smartphone (notamment avec la fonction Entourer pour rechercher d’Android), le service Google Lens devient natif dans Google Chrome.

Grâce à un bouton en forme de caméra, qui est accessible quand on clique sur la barre d’adresse (ou depuis le menu Chrome), il permet d’entourer du texte, une image ou une vidéo pour effectuer une recherche inversée.

Le bouton Google Lens dans la barre d’adresse. // Source : Numerama

Comme sur smartphone, mais avec un curseur cette fois-ci, Google Lens permet de sélectionner un bout de page, comme la photo d’une célébrité que l’on n’arriverait pas à reconnaître.

Entourer pour rechercher, c’est aussi dans Chrome. // Source : Numerama

En ajoutant Google Lens à Google Chrome, le géant du web renforce sa stratégie de services. La recherche inversée s’unifie sous la marque Google Lens, qui est désormais disponible sur tous les supports. Sur iOS, elle est accessible avec l’application Google.

L’affichage des résultats de Googel Lens dans Chrome. // Source : Numerama

Gemini accessible avec une arobase

Deuxième nouveauté majeure de Chrome : l’intégration native de Gemini dans le navigateur, pour lui poser une question. La nouveauté avait été annoncée en avril, mais vient d’être déployée dans la version stable du navigateur. Elle est apparue chez nous le 2 septembre 2024.

Vous vous posez une question et souhaitez une réponse plus sophistiquée que dans un moteur de recherche ? Tapez @gemini dans la barre de recherche et écrivez votre question, vous serez redirigés vers gemini.google.com, avec l’affichage automatique de la réponse.

Gemini dans Chrome. // Source : Numerama

Avec Google Lens et Google Gemini, le navigateur Chrome s’impose encore plus comme une pièce maîtresse de la stratégie de Google. Face à Safari, Firefox ou Edge, Chrome se démarque par des services connus et aimés de tous, qui fonctionnent dès son premier démarrage.

