Google déploie une nouvelle fonctionnalité pour Gmail qui va vous éviter de fouiller dans vos mails à chaque fois que vous avez un colis à aller chercher ou un ticket à montrer. Ces « fiches récapitulatives » vont progressivement débarquer sur iOS et Android.

On le connaît, le stress lorsqu’on se fait vérifier son billet pour un concert ou qu’on ne retrouve plus ce satané mail avec le code pour récupérer son colis. On cherche dans sa boîte mail remplie (de spams) et la recherche ne nous mène pas toujours directement au bon message. C’est ce problème que Gmail souhaite régler avec les fiches récapitulatives, annonce Google dans un billet de blog, en indiquant que cette nouveauté va apporter « d’importants changements ».

Les « fiches récapitulatives » arrivent sur Gmail : pourquoi ça devrait vous changer la vie

Les fiches récapitulatives existaient déjà, mais ne s’affichaient qu’en ouvrant un message. Dorénavant, ces cartes vont proposer des boutons d’action : l’ajout à votre agenda, l’invitation d’autres personnes ou l’ajout d’un rappel (dans Google Tasks uniquement). Gmail peut aussi vous inviter à ouvrir un itinéraire si besoin.

Un aperçu des nouvelles fiches récapitulatives dans Gmail // Source : Google

Ces fiches ne sont pas systématiques, mais apparaissent quand Gmail détecte qu’il s’agit d’un reçu, d’une facture, une confirmation de voyage ou tout autre type de réservation. Ces mails se mettent à jour en arrière-plan : si une livraison arrive, le message en question sera remonté avec des boutons d’action.

Vous pouvez gérer une réservation pour un restaurant directement dans Gmail // Source : Google

En plus de ça, les fiches récapitulatives résument les mails concernés affichent les détails importants. Par exemple, si vous avez un train ou un avion à prendre, la carte vous montrera l’heure de départ/d’arrivée, ou le bouton pour s’enregistrer. Ces fiches seront arborées dans les mails, la recherche Gmail ainsi que dans une nouvelle section qui fait aussi son apparition.

Une section de plus dans Gmail : heureusement, elle est discrète

Un changement qui va de pair avec l’apparition d’une nouvelle section dans Gmail : « Prochainement ». Située juste en dessous de la barre de recherche, elle montre les messages qui concernent des dates et horaires proches. L’ajout d’une section dans Gmail, c’est risqué : ça bouscule les habitudes et ça ajoute un élément pas toujours nécessaire. Mais là, c’est un peu différent : s’il n’y a pas de messages utiles, la section ne s’affichera pas. D’autant plus qu’elle est déroulante et peut donc se replier.

La nouvelle section « Prochainement » dans Gmail // Source : Google

Dans un premier temps, seules les fiches récapitulatives des achats apparaîtront. On pourra alors voir en un coup d’œil la date de livraison du cadeau d’anniversaire qu’on doit intercepter. Les autres types de cartes arriveront dans les prochains mois. Et pour celles et ceux qui n’en voudront pas, elles pourront être désactivées.

