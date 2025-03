Lecture Zen Résumer l'article

OpenAI a déployé un nouveau générateur d’images pour ChatGPT, qui utilise le modèle GPT-4o plutôt que Dall-E. Très performant, il est capable de générer des images avec de nombreux détails, avec beaucoup moins d’erreurs qu’auparavant. Tout le monde peut l’essayer, y compris les utilisateurs gratuits.

Oubliez Dall-E, OpenAI a mis au placard son ancien générateur d’images qui a participé à ses premières heures de gloire. Désormais, c’est GPT-4o, le modèle par défaut de ChatGPT depuis mai 2024, qui génère lui-même des images. Le tout est extrêmement convaincant, avec une bien meilleure capacité à écrire du texte et à se souvenir d’un contexte. Autre bonne nouvelle : tout le monde peut essayer le nouveau générateur d’images de ChatGPT gratuitement.

Comment tester le nouveau générateur d’images de ChatGPT ?

Le nouveau générateur d’images de ChatGPT est disponible pour tous les utilisateurs, y compris ceux qui ne possèdent pas d’abonnement payant. Le déploiement est progressif, ce qui signifie que vous ne l’avez peut-être pas déjà, mais tout le monde devrait y avoir accès dans les prochaines heures.

Pour générer une image avec GPT-4o, il suffit d’en faire la demande à ChatGPT. Demandez-lui de créer une image, un dessin, une photographie et n »hésitez pas à donner le plus de détails imaginables, afin d’avoir quelque chose de fidèle à vos attentes. Cela peut être avec une phrase toute simple comme « crée-moi une image de » ; « dessine-moi un mouton » ; « génère une photographie réaliste de »… Le nouveau ChatGPT peut imiter des styles, des visages connus et accepte même que vous lui envoyiez des photos modèles, pour qu’il s’en inspire ou les modifie.

Le nouveau ChatGPT peut générer des images de célébrités. // Source : Numerama

Autre solution :

Dans la barre textuelle, cliquez sur les trois petits points à droite ;

Cliquez ensuite sur « Créer une image ».

Cela va entrer la pré-requête « Créer une image » que vous pouvez compléter avec votre demande. Il n’y a pas besoin de formater votre demande, ChatGPT peut comprendre des messages très longs.

Le bouton « Créer une image » dans ChatGPT

Avec son nouveau modèle, ChatGPT gagne la possibilité de modifier progressivement une image pour créer le visuel parfait. On peut lui demander de retravailler un élément, d’aller étape pas étape. Par exemple : transformer une image dans un autre style, ajouter un accessoire à un personnage, puis changer l’environnement. Il est aussi possible de lui envoyer d’autres images pour qu’il s’en inspire, afin de les fusionner.

On peut demander à ChatGPT de créer un Elon Musk qui lit Numerama // Source : Numerama

Que peut-on faire avec cette fonction de ChatGPT revue ?

ChatGPT de créer des images à partir d’une simple requête textuelle : vous décrivez ce que vous souhaitez qu’il génère et il le fera. Que ce soient des photographies, des peintures, du dessin, le tout dans n’importe quel style (à condition que vous lui précisiez). On peut aussi lui demander de modifier une image : un élément qui ne vous convient pas, un style que vous voudriez changer, la position d’un personnage, etc.

La photo originale à gauche, l’ajout de l’animal dans un jeu vidéo à droite // Source : OpenAI

Le principal avantage de ChatGPT par rapport à Aurora de Grok, Midjourney ou encore Imagen 3 de Google, c’est que GPT-4o est très fort avec du texte. OpenAI le revendique : c’est là-dessus qu’il a mis l’accent. Si les IA sont très fortes pour recréer des photographies, recréer du texte, c’est plus compliqué. ChatGPT est capable de ne pas faire d’erreurs, ce qui lui permet de créer des bandes dessinées, des recettes de cuisine, des logos, etc.

Exemple d’image générée par ChatGPT-4o, avec une légende par cocktail, automatiquement située au bon endroit. // Source : OpenAI

Attention : on ne peut pas générer n’importe quoi : il y a de fortes restrictions. Ce qui signifie pas de contenus violents ou choquants, du moins en théorie. Concernant la génération de célébrités, OpenAI précise ses règles : « nous ne bloquons pas la possibilité de générer des personnalités publiques adultes, mais nous mettons en place les mêmes garanties que celles appliquées lors de la modification d’images photoréalistes téléchargées représentant des personnes. » En d’autres termes, on ne peut pas faire n’importe quoi avec des personnalités : ChatGPT vous indiquera ne pas en avoir la possibilité. Ce qui ne vaut que pour les images photoréalistes : vous pouvez par exemple transformer Alain Chabat en personnage Pixar pour créer une bande dessinée avec.

Peu d’efforts sur les dialogues, mais c’est correct ! // Source : Numerama

Avec ce nouveau ChatGPT, vous êtes un peu Le Petit Prince qui demanderait au personnage de l’aviateur de lui dessiner un mouton, en lui demandant à chaque fois de le refaire.

