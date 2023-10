Le générateur d’images DALL-E 3 est désormais ouvert à tout le monde gratuitement sur Bing. Vous pouvez écrire vos prompts et faire évoluer vos dessins au fur et à mesure, y compris en vous aidant de ChatGPT.

Midjourney a du souci à se faire : son rival, DALL-E, a connu une grosse évolution à la fin septembre, avec le lancement de DALL-E 3. Développée par OpenAI, cette intelligence artificielle (IA) générative est spécialisée dans le dessin. On lui envoie une instruction — un prompt — et l’IA mouline quelques instants, le temps de créer quelques propositions.

DALL-E 3 arrive dans Bing gratuitement

Il est possible de manier DALL-E 3 dès maintenant. Microsoft a annoncé dans un billet de blog paru le 3 octobre 2023 l’arrivée de cette nouvelle IA générative dans son écosystème. L’outil avait été lancé depuis quelques jours en avant-première à une poignée d’internautes. Désormais, n’importe qui peut y accéder, sans avoir à payer quoi que ce soit.

En effet, DALL-E est gratuit et assez facile d’accès, contrairement à Midjourney, qui a suspendu la génération gratuite ce printemps, et qui requiert l’emploi de l’application Discord. DALL-E 3 ne nécessite qu’un compte Microsoft et un navigateur (Edge, si l’on utilise DALL-E 3 avec Bing Chat, mais n’importe lequel si on passe par Bing Image Creator).

L’une des principales forces de DALL-E 3 réside dans son association avec ChatGPT, pour affiner ses requêtes. ChatGPT est l’autre outil phare d’OpenAI, spécialisé dans la génération de texte. Il est ainsi possible de solliciter ChatGPT pour rédiger des prompts. Dans Bing Chat, des suggestions d’ajout sont aussi formulées si l’on est en panne d’inspiration.

On a d’abord voulu un pont avec un arc-en-ciel… …et puis on a décidé d’ajouter un bateau.

Par exemple, on a inscrit la requête « un pont avec un arc-en-ciel par-dessus » dans Bing Chat. Quatre images ont été produites. L’outil a ensuite suggéré d’agrémenter le visuel avec autre chose. On a ainsi ajouté un bateau sur la rivière, sur son conseil. Évidemment, le rendu évolue dès que l’on étoffe le prompt : ajouter des montagnes, remplacer le bateau par un avion, etc.

Bing Chat est capable de comprendre une requête d’illustration même si on ne se sert pas d’une commande particulière. Les instructions peuvent être passées aussi bien en français qu’en anglais (ou dans d’autres langues prises en charge). Outre les suggestions de ChatGPT, vous pouvez aussi inscrire vos propres ajouts dans la zone de saisie de texte.

Notez que Si DALL-E 3 est gratuit via Bing (sinon, il faut payer 20 euros par mois via OpenAI), son utilisation implique un système de crédits. De base, chaque compte a droit à 100 crédits pour la génération rapide de 100 images. Quand ce stock est épuisé, la génération reste gratuite, mais elle pourra être plus lente — en fonction de la charge supportée par l’IA, par exemple.

