Le nouveau générateur d’images de ChatGPT fait fureur : tout le monde s’amuse à créer des images dans le style du Studio Ghibli. Elles sont tellement convaincantes qu’on se demande si GTP-4o a pu être entraîné avec des images des films d’animation. Si c’est le cas : OpenAI en a-t-elle le droit et peut-on générer ces images légalement ?

Depuis ce mardi 25 mars, le générateur d’images de ChatGPT avec GPT-4o est disponible pour les abonnés au chatbot. Tout le monde peut l’essayer et tout le monde semble aimer l’essayer, bien qu’il ne soit pas encore disponible pour les utilisateurs gratuits. Les internautes s’en donnent à cœur joie pour créer des images dans le style de studios d’animation célèbres, comme le studio Ghibli.

Ce qui réveille un débat : celui sur le droit d’auteur. OpenAI s’est-il entraîné sur les images des films du studio japonais, en a-t-il le droit ? Même question pour les utilisateurs : peuvent-ils créer ces images sans risquer de poursuites ?

OpenAI a-t-il le droit d’entraîner ChatGPT avec des images du Studio Ghibli ?

En théorie, OpenAI n’a pas le droit d’entraîner ses modèles d’intelligence artificielle sur des contenus protégés par le droit d’auteur. S’entraîner avec Wikipédia en entier, pas de problème : l’encyclopédie est libre de droits. Mais pour des images de films de studios d’animation comme c’est le cas ici, des articles de journaux ou des ouvrages littéraires, OpenAI doit avoir l’accord des ayants droits pour chaque œuvre protégée. Ce qui d’un point de vue pratique est impossible : ChatGPT aurait été entraîné s’en sans soucier et c’est pour cela qu’il est aussi performant. Il a pu ingurgiter une quantité immense de données et s’entraîner dessus.

On peut demander à ChatGPT de créer un Elon Musk qui lit Numerama // Source : Numerama

Interrogé par TechCrunch, l’avocat spécialisé dans la propriété Evan Brown indique que ChatGPT est aujourd’hui dans une zone grise. Le style d’un studio ou d’un artiste n’est pas explicitement protégé par le droit d’auteur : OpenAI peut effectivement générer des images ressemblant aux Simpsons légalement.

Ces images que tout le monde génère remettent le non-respect du droit d’auteur par les IA sur la table

Ce qui peut poser problème, c’est la manière dont OpenAI arrive à produire de tels résultats. Il est fort probable que l’entreprise ait réussi en entraînant GPT-4o sur des millions d’images issues de Princesse Mononoké ou du Château dans le Ciel, deux films Ghibli. Pour le moment, plusieurs affaires sont en cours, comme celle de Getty Images contre Stable Diffusion, ou encore une plainte de trois artistes contre Midjourney, Stability AI et DeviantArt.

Les affaires judiciaires les plus fréquentes concernent des journaux : le mois dernier, The Intercept a poursuivi OpenAI en l’accusant d’avoir utilisé ses articles pour entraîner ChatGPT sans sa permission. Ce mois-ci, c’est le New York Times en collaboration avec d’autres journaux, qui a attaqué Microsoft et OpenAI pour les mêmes raisons. Ces artistes, photographes et journaux dénoncent un manque à gagner : leurs créations seraient utilisées gratuitement par OpenAI, non citées, ce qui représenterait un manque à gagner.

Alain Chabat en mode Pixar, par ChatGPT // Source : Numerama

Les tribunaux ne savent pas encore si l’entraînement de modèles d’IA sur des œuvres protégées relève de leur usage loyal. Ce qui dépend également des législations du monde entier : elles peuvent tout à fait se contredire. Puisqu’Evan Brown se demande « quelles sont les conséquences en termes de violation des droits d’auteur du fait de parcourir le web et de copier dans ces bases de données ? »

Avez-vous le droit de créer des images inspirées de studios d’animation ?

Du côté d’OpenAI, un porte-parole de l’entreprise a déclaré à TechCrunch que ChatGPT refuse de reproduire le style d’artistes vivants, mais qu’il autorise les utilisateurs à reproduire le style de certains studios. Même si le style du Studio Ghibli est principalement marqué par son cofondateur, Hayao Miyazaki, toujours vivant. D’autant plus que ce n’est pas lorsqu’un auteur est décédé que ses œuvres « tombent dans le domaine public ». Dans l’Union européenne, cela arrive soixante-dix ans après le décès de l’auteur. D’autant plus que certains utilisateurs arrivent à recréer des images inspirées de styles d’artistes individuels et vivants.

L’équipe de Numerama en version Ghibli (avec deux Nino, on ne sait pas pourquoi) // Source : Numerama

Cependant, les utilisateurs ont le droit de générer des images dans un style particulier, puisque le style n’est pas couvert par le droit d’auteur. Quelqu’un qui dessine dans le style de South Park en a tout à fait le droit : le générer revient au même du point de vue légal. Par ailleurs, les images que vous générez avec ChatGPT vous appartiennent : OpenAI ne peut pas en réclamer le copyright. Même chose pour Midjourney ou tout autre outil de génération de texte ou d’image.

