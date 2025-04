Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le nouveau Samsung Galaxy A56 est un très bon smartphone au prix abordable. Il est déjà moins cher sur la boutique de Red by SFR.

Si vous cherchez un bon smartphone, mais n’avez pas envie de mettre le prix fort, le milieu de gamme recèle bien souvent de modèles à petit prix qui valent le coup. La plupart des constructeurs proposent des versions abordables, comme Samsung et ses Galaxy A. Le Galaxy A56 sorti récemment en est le parfait exemple, puisqu’il offre de jolies performances pour un prix réduit.

Le Samsung Galaxy A56 256 Go est commercialisé 549 €. Il est disponible sur la boutique de Red by SF au prix de 449 €, grâce à une réduction et une offre de remboursement de 50 €.

C’est quoi, ce smartphone de Samsung ?

Le Galaxy A56 ne brille pas par son design déjà vu chez les autres constructeurs. Il reprend les lignes de ses prédécesseurs, mais devient un peu plus fin et léger, avec des dimensions de 162,2 × 77,5 × 7,4 mm pour un poids de 198 g. La préhension est excellente et le smartphone est à la bonne taille. L’écran AMOLED de 6,7 pouces compatible HDR10+ propose une très bonne luminosité et une colorimétrie juste. Regarder des vidéos, jouer ou retoucher des photos se fait dans d’excellentes conditions. Son taux de rafraîchissement de 120 Hz apporte la fluidité attendue.

Le smartphone embarque une puce Exynos 1580 qui délivre des performances dans la moyenne. Le A56 tourne sans problème et peut même lancer des jeux en 60 fps, sans pousser sur la partie graphique. Vous retrouverez One UI 7 basé sur la nouvelle surcouche Android 15 pour l’interface, avec une intégration de l’IA plus poussée.

À ce prix, le A56 est-il une bonne affaire ?

C’est même une excellente affaire pour un smartphone qui ne paye pas de mine, mais qui vous durera un bon moment. Samsung oblige, le A56 profite d’un bloc photo soigné et performant. Au dos, les trois capteurs grand angle 50 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx et macro 5 Mpx apportent la polyvalence attendue aujourd’hui dans un photophone. Les clichés sont détaillés et ne manquent pas de piqué si les conditions sont réunies. Ne vous attendez cependant pas au même niveau de détails que des modèles haut de gamme lorsque vous prenez des photos en faible luminosité.

Enfin, le Galaxy A56 tient une bonne journée d’utilisation, grâce à sa batterie de 5 000 mAh.

Les points à retenir sur le Galaxy A56 :

Un design qui a fait ses preuves

One UI 7 basé sur la nouvelle surcouche Android 15

Une bonne journée d’autonomie

