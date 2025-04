Lecture Zen Résumer l'article

OpenAI passe à l’attaque. L’entreprise américaine, connue pour être à l’origine de ChatGPT, a décidé d’aller sur le terrain de judiciaire, dans une plainte déposée contre Elon Musk. Dernier rebondissement d’une interminable brouille entre le milliardaire américain et Sam Altman, le visage de ChatGPT.

C’est une nouvelle escalade dans la brouille entre Elon Musk et Sam Altman, mais elle est cette fois à l’initiative d’OpenAI. En effet, l’entreprise américaine, dont le produit le plus célèbre est ChatGPT, a confirmé ce 10 avril le début d’une action judiciaire contre le truculent milliardaire — et accessoirement proche allié de Donald Trump.

« Les actions incessantes d’Elon Musk contre nous ne sont que des tactiques de mauvaise foi visant à ralentir OpenAI et à prendre le contrôle des principales innovations en matière d’intelligence artificielle pour son bénéfice personnel. Aujourd’hui, nous avons intenté une contre-attaque pour l’arrêter », est-il écrit sur X (ex-Twitter).

Encore et toujours, le désaccord profond entre les deux hommes se cristallise autour des missions et du statut d’OpenAI, une entreprise dont ils sont tous les deux des fondateurs, avec d’autres. En particulier, Elon Musk ne cesse de clamer qu’OpenAI, sous l’influence de Sam Altman, a trahi ses engagements initiaux d’ouverture, de transparence et d’absence d’enrichissement.

Accusations renouvelées de double jeu de la part d’Elon Musk

Mais pour Sam Altman, Elon Musk ment éhontément. « Il a diffusé de fausses informations à notre sujet », écrit OpenAI sur X. « Elon Musk ne s’est jamais préoccupé de la mission. Il a toujours eu son propre agenda. Il a essayé de prendre le contrôle d’OpenAI et de la fusionner avec Tesla pour en faire une société à but lucratif », dénonce la société.

Les allégations d’OpenAI à l’encontre d’Elon Musk ont été soutenues par la publication de mails privés visant à démontrer le double jeu d’Elon Musk, en mars 2024. OpenAI a recommencé quelques mois plus tard, en décembre de la même année, avec d’autres messages pour exposer la mauvaise foi du milliardaire américain.

Tous ces éléments confidentiels, mais depuis mis sur la place publique, font dire aujourd’hui à OpenAI qu’Elon Musk raconte n’importe quoi. « Ses propres mails le prouvent », poursuit l’entreprise, relevant que « lorsqu’il n’a pas obtenu ce qu’il voulait, il est parti en claquant la porte ». En 2018, il a en effet pris ses distances.

Sam Altman et Elon Musk. // Source : Numerama

Depuis cette brouille avec le reste de l’équipe et l’impossibilité de fusionner OpenAI avec Tesla, Elon Musk multiplie les assauts contre la startup et Sam Altman. Des attaques à la fois médiatiques, sur X, mais aussi en justice, avec des actions devant les tribunaux — dont une plainte lancée au printemps 2024 et une autre à la fin de l’automne.

Ainsi, Elon Musk assure que ChatGPT n’existerait pas sans lui. Il a considéré que certaines évolutions du chatbot étaient dangereuses. Il n’a pas apprécié le rapprochement entre OpenAI et Microsoft, signe selon lui de la trahison de la promesse de ne pas faire de l’argent avec l’IA. Plus récemment, il a chargé le projet pharaonique Stargate.

Initialement distendus, les liens entre Elon Musk et OpenAI ont fini par se transformer en fossé de plus en plus profond, et toujours plus large. Certes, le milliardaire a tenté de riposter sur le terrain de la concurrence, avec xAI et Grok, son ChatGPT maison, mais ses saillies régulières contre son ancienne création suggèrent qu’il n’a pas réussi à tourner la page.

« Ces frasques ne sont que de l’histoire ancienne qui se répète » OpenAI, sur Twitter

Un exemple récent l’illustre d’ailleurs, avant ce tout dernier rebondissement. Malgré les reproches permanents contre OpenAI, malgré ses appels à fermer la startup, Elon Musk a quand même mis sur la table en février une offre de rachat, pour un peu moins de 100 milliards de dollars. Proposition rejetée sans grande surprise par le conseil d’administration.

Le prochain épisode de cette brouille reste maintenant à écrire, et Elon Musk promet d’en être encore un éminent personnage. Il a d’ailleurs d’ores et déjà réagi pour dire tout le mal qu’il pensait des derniers tweets d’OpenAI, jugeant « qu’Altman l’arnaqueur recommence » — sous-entendant que lui ne tombe pas dans le panneau du narratif de son rival.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama