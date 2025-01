Lecture Zen Résumer l'article

Un jour seulement après l’investiture de Donald Trump, Elon Musk a déclaré la guerre à Sam Altman, fondateur d’OpenAI et au cœur du projet Stargate. Une campagne mêlant cyberharcèlement, conspiration et injures a été lancée depuis le compte X de Musk.

Ce n’est pas une attaque isolée, c’est une véritable croisade. Probablement courroucé à l’idée que le plus gros investissement dans la tech de la nouvelle ère Trump se fasse sans lui, Elon Musk s’est déchaîné ces dernières 24 heures sur Sam Altman, dirigeant d’OpenAI. Un comportement immature, que l’entrepreneur au cœur du projet Stargate a estimé « anti-américain » dans un tweet en réponse à l’une des attaques du milliardaire.

Sam Altman souhaitait pourtant apaiser Musk. À l’annonce de Stargate, Elon Musk a tout de suite affirmé que Softbank, principal partenaire financier, n’avait pas les fonds et que le projet était une entourloupe. Ce à quoi Altman a répondu qu’il admirait Musk en tant qu’entrepreneur et qu’il l’invitait à venir voir les premiers sites en construction correspondant au projet. Il a ajouté qu’il espérait que, plutôt que s’adonner à une guerre fratricide, celui qui a désormais un rôle dans le gouvernement américain mettrait « l’Amérique au premier plan ».

Elon Musk avait donc un choix à faire le 21 janvier : mettre de l’eau dans son vin, arrêter d’attaquer le projet Stargate et laisser à une entreprise concurrente le bénéfice du doute ; ou attaquer Sam Altman et OpenAI avec tous les tweets haineux, conspirateur ou inquisiteurs possibles.

Devinez ce que Musk a choisi ? La violence, évidemment.

Un torrent de violence contre Sam Altman

Elon Musk s’est déchaîné contre le projet Stargate, OpenAI et Sam Altman

Dans la nuit du 21 au 22 janvier 2024 pour la France, l’entrepreneur a publié et republié des dizaines de tweets contre OpenAI et Sam Altman. Tout y passe : Sam Altman est un menteur, OpenAI finance le média Axios qui est anti-Trump, Reid Hoffman, le mentor de Sam Altman, est anti-Trump, le même Reid Hoffman était sur l’île d’Epstein et donc Altman est complice… Musk a même sorti un tweet de 2021 par Sam Altman, dans lequel le fondateur d’OpenAI se félicite de la défaite de Trump.

Seule concession à un semblant d’apaisement : Musk a reconnu dans une publication que Satya Nadella, membre fondateur de Stargate avec Microsoft, avait les fonds. Cela n’a pas suffi à contrebalancer le torrent de haine et d’attaques ad-hominem que Musk, possesseur de X et principal influenceur de la plateforme, a dirigé contre Sam Altman.

Alors que les États-Unis semblent entrer dans une phase accélérationiste portée par une Silicon Valley qui aura tous les pouvoirs ces quatre prochaines années (c’est le sujet de notre newsletter Toujours+ de la semaine), cette croisade lancée par Elon Musk au premier mouvement d’OpenAI semble montrer que la partie ne sera pas aussi simple que prévu. En homme fort de Trump et en tant que patron de quatre entreprises au cœur de la tech américaine, Musk a des responsabilités qu’il oublie dès le premier jour du mandat de son nouveau maître. Risquant, au passage, d’entraver la réussite américaine, promise en grandes pompes par Trump.

Ancien membre fondateur d’OpenAI, Musk a été plusieurs fois ciblé par des révélations sur son implication dans l’entreprise. Alors, qui de l’égo d’Elon Musk ou de l’Amérique passera en premier dans la doctrine MAGA ?

