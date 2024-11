Lecture Zen Résumer l'article

Elon Musk, qui fait partie des cofondateurs d’OpenAI, ne digère toujours pas le virage pris par l’entreprise. Dans une plainte de 107 pages, le conseiller de Donald Trump dénonce un monopole créé par OpenAI et Microsoft pour étouffer la concurrence. Il souhaite des dédommagements et le retour à la mission originelle d’OpenAI, à savoir quand elle ne concurrençait pas ses propres business.

La victoire de Donald Trump est-elle une mauvaise nouvelle pour OpenAI, alors que le président-élu est plutôt pro-tech et pro-GAFAM ?

Le risque pour l’entreprise de Sam Altman n’est peut-être pas directement le président-élu, mais Elon Musk, son conseiller bien invasif. Le patron de Tesla et de SpaceX, qui utilise son argent et son influence pour peser sur le futur des États-Unis, a une dent contre OpenAI. Il pourrait tenter de favoriser ses propres entreprises, comme xAI, aux dépens du créateur de ChatGPT.

Dernier exemple en date : une plainte de 107 pages déposée le 14 novembre 2024 au nom d’Elon Musk et de Shivon Zilis (une ancienne d’OpenAI, qui s’associe à Musk pour dénoncer des pratiques), à l’encontre de plusieurs dirigeants d’OpenAI et de Microsoft. Ils réclament des réparations et un changement de modèle pour OpenAI, qu’ils accusent d’étouffer l’industrie de l’intelligence artificielle.

Elon Musk rêve de transformer OpenAI

Elon Musk, même s’il vient d’être nommé au gouvernement (sans l’intégrer officiellement, pour éviter un conflit d’intérêt trop visible), continue de gérer plusieurs entreprises privées.

Parmi elles, il y a xAI, sa réponse à OpenAI. Pour rappel, le milliardaire fait partie des cofondateurs d’OpenAI. Mais, après avoir échoué à absorber l’entreprise pour en faire une succursale de Tesla, a préféré quitter le navire. Il le regrette aujourd’hui amèrement, au point de tout faire pour bloquer l’entreprise.

Le logo de xAI, l’entreprise privée créée par Elon Musk pour concurrencer OpenAI. Ironiquement, xAI a moins de règles qu’OpenAI. // Source : Numerama

Depuis l’avènement de ChatGPT, Elon Musk a une dent contre OpenAI.

Il tweete régulièrement contre l’entreprise et ses dirigeants (dont Sam Altman et Greg Brockman, qui ne sont pas épargnés dans la plainte), a colporté plusieurs théories du complot (notamment lors du licenciement avorté de Sam Altman) et demande à l’industrie de ralentir ses recherches… tout en développant son propre concurrent privé en parallèle. Officiellement, Elon Musk reproche à OpenAI d’être passé d’un laboratoire de recherche à une entreprise privée valorisée plusieurs milliards de dollars. Évidemment, on peut aussi le suspecter de regretter de ne pas avoir sa part du gâteau ou d’être parti trop tôt. Elon Musk aime bien rappeler que ChatGPT n’existerait pas sans lui.

« Après que Musk a consacré son nom, son temps, des dizaines de millions de dollars en capital de départ et a recruté les meilleurs scientifiques pour OpenAI, Altman et ses complices ont trahi Musk et l’objectif éponyme de l’organisation » indique les avocats d’Elon Musk, qui accusent OpenAI de s’être servi de leur client pour se développer.

Microsoft attaqué pour la première fois par Elon Musk

S’il ne s’agit pas de la première plainte d’Elon Musk à l’encontre d’OpenAI, ce nouveau document révèle que le milliardaire, ainsi que Shivon Zilis, sa coplaignante, souhaitent désormais s’attaquer à Microsoft, qui est officiellement nommée pour la première fois.

L’entreprise de Satya Nadella est accusée d’avoir financé OpenAI illégalement pour se garantir plusieurs causes d’exclusivité, afin de s’assurer du contrôle d’une partie de sa puissance de calcul. Elon Musk accuse également Microsoft d’interdire à OpenAI de travailler avec d’autres entreprises (même si son partenariat avec Apple indique l’inverse), tout en mettant la pression sur les investisseurs qui souhaiteraient financer les concurrents. Elon Musk dénonce une situation de monopole à laquelle il souhaite mettre fin.

« Jamais auparavant une organisation à but non lucratif exonérée d’impôts n’avait été transformée en une entreprise privée d’une valeur de 157 milliards de dollars, en paralysant le marché — et cela en seulement huit ans. Cela n’était jamais arrivé auparavant, car une telle transformation viole presque tous les principes juridiques régissant l’activité économique. Cela implique de mentir aux donateurs, de mentir aux membres, de mentir aux marchés, de mentir aux régulateurs et de mentir au public » peut-on lire dans le document.

Sam Altman, directeur d’OpenAI, et Satya Nadella, directeur de Microsoft. // Source : Microsoft

Parmi les éléments mis en avant par la plainte, il y a le fait qu’OpenAI est passée d’une organisation à but non lucratif à un conglomérat lucratif. Elon Musk assure qu’il lui est impossible de rester éthique dans ces conditions, ce qui l’inquiéterait fortement, puisqu’OpenAI pourrait avoir un impact sur l’avenir de l’humanité.

En plus de dédommagements financiers, Elon Musk demande un retour à l’OpenAI originel. Celui qui ne souhaitait pas gagner d’argent.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez-nous sur WhatsApp !