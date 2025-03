Lecture Zen Résumer l'article

Amazon n’avait pas organisé d’événement commercial depuis un moment. À partir de ce mardi 24, le géant du e-commerce célèbre le printemps avec une semaine de ventes flash. Inutile de parcourir son immense catalogue pendant des heures : nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres dans cet article.

C’est le printemps, et si vous n’avez pas pleinement profité des dernières soldes d’hiver, pas de souci ! Amazon offre sa désormais traditionnelle séance de rattrapage avec les Ventes Flash de Printemps.

À ne pas confondre avec les Prime Day, cet événement exclusif s’étend sur une semaine entière (deux jours de plus que l’an dernier), soit bien davantage que les deux jours des Prime Day. Et bonne nouvelle : aucun abonnement Amazon Prime n’est requis, tout le monde peut accéder aux offres disponibles.

En direct : les dernières meilleures offres des Ventes Flash de printemps d’Amazon 🔥

Sans perdre plus de temps voici les offres qui ont retenu notre attention pour ces ventes flash printanières d’Amazon :

Nous avons passé en revue des centaines d’offres pour ne sélectionner que celles qui valent vraiment le coup. Il s’agit généralement de produits de référence dans leur domaine, proposés au prix le plus bas. Certains ont été testés par nos soins ou par nos confrères de Frandroid – n’hésitez pas à consulter les tests associés pour en savoir plus. Vous pouvez également consulter nos guides d’achat pour découvrir quels produits choisir.

Montre connectée Garmin fenix 7S

Garmin fenix 7S // Source : Numerama

La Garmin Fenix 7S est une montre connectée haut de gamme conçue pour les sportifs. Pour les Ventes Flash de Printemps sur Amazon, elle affiche un prix de 397,99 € au lieu de 599,99 €.

Pour ce tarif, vous obtenez une montre connectée robuste, dotée d’un boîtier renforcé en polymère et acier inoxydable. Son écran tactile de 1,2 pouces, avec une résolution de 240 x 240 pixels, assure une lisibilité parfaite, même en plein soleil. Conçue pour les sportifs et les aventuriers, la Garmin Fenix 7S intègre un GPS multi-bande, capable de vous suivre précisément même dans les zones les plus reculées. Elle prend en charge plusieurs systèmes de navigation (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, NavIC et QZSS), garantissant ainsi une navigation fiable, peu importe l’endroit.

Cette montre va encore plus loin avec ses capteurs de santé : elle mesure en continu la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène (SpO2) et même la température corporelle. En prime, elle offre un suivi de la fatigue en temps réel, vous permettant d’ajuster votre entraînement en fonction de votre état physique, pour un coaching plus personnalisé et efficace.

Tablette Samsung Galaxy Tab A9+

Samsung Galaxy Tab A9+ // Source : Numerama

La Samsung Galaxy Tab A9+ n’est pas toute récente. Le modèle a été lancé en octobre 2023, apportant une mise à jour significative par rapport au modèle classique Galaxy Tab A9. Quoi qu’il en soit, elle reste toujours l’un des meilleurs choix sous Android et profitera même de la nouvelle mise à jour One UI 7. Son écran de 11 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz permet de profiter du contenu multimédia.

Avec son processeur Qualcomm Snapdragon 695, elle assure de bonnes performances pour les tâches quotidiennes. C’est une bonne tablette de salon avec une batterie de 7040 mAh qui permet une bonne autonomie.

Carte mère GIGABYTE B650

Carte mère GIGABYTE B650 // Source : Numerama

Avec la nouvelle fournée de cartes graphiques Nvidia 50 et celles d’AMD, vous envisagez sûrement de mettre à niveau votre PC. Pour repartir sur de bonnes bases, le choix d’une carte mère récente est primordial pour profiter d’une compatibilité avec les dernières générations de composants.

Bonne nouvelle : la GIGABYTE B650 Eagle est en promo à 144,99 € au lieu de 179 €. Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 7000, 8000 et 9000, elle offre une base solide pour une config performante que vous pourrez évidemment faire évoluer au fil du temps. Avec son support de la DDR5 jusqu’à 7600 MHz (OC), ses connecteurs M.2 PCIe 5.0 et 4.0, ainsi que sa connectivité Wi-Fi 6E et LAN GbE, elle est taillée pour le gaming et le multitâche intensif.

Écran BenQ Mobiuz EX240N

BenQ Mobiuz EX240N // Source : Numerama

Cette référence BenQ a quasiment tout pour vous faire gagner sur les jeux compétitifs sans casser la tirelire. Affiché à 104 € au lieu de 169 €, le Mobiuz EX240N en 24 pouces coche de nombreuses cases, à commencer par son taux de rafraîchissement de 165 Hz. Il dispose aussi d’une faible latence de 1 ms.

SSD interne Samsung 990 PRO

SSD interne Samsung 990 PRO // Source : Numerama

Si vous cherchez l’une des meilleures références de SSD interne, bonne nouvelle : le Samsung 990 Pro avec 1 To de stockage se trouve sous la barre des 100 € durant l’événement. Ce NVMe M.2 dispose d’une vitesse de lecture allant jusqu’à 7 450 Mo/s, ce qui devrait donner un bon coup de boost à votre PS5 ou votre PC. Petit plus, le modèle est fourni d’office avec un dissipateur intégré pour éviter la surchauffe.

Box multimédia Amazon Fire Stick 4K Max

Amazon Fire Stick 4K Max // Source : Numerama

Le Fire TV Stick 4K Max est principalement utilisé pour streamer du contenu multimédia en haute définition, notamment des films et des séries en 4K UHD. Il s’avère bien pratique si toutefois votre TV n’a pas d’Os et prend en charge divers formats HDR comme Dolby Vision, HDR10, HDR10+, et HLG, ainsi que l’audio Dolby Atmos. En ce moment, il tombe à 47,99 € au lieu de 79,99 € pendant les ventes flash de printemps Amazon.

Il s’agit du modèle le plus puissant avec 16 Go de stockage (contre 8 Go pour le modèle classique), le Wi-Fi 6E et un processeur un peu plus performant. La version 4K est également vendue en promotion à 37,99 €.

Liseuse Amazon Kindle

Liseuse Amazon Kindle // Source : Numerama

Pour ces ventes flash de printemps, Amazon brade un de ses best-sellers, sa liseuse électronique Kindle. Il s’agit du modèle le plus compact, avec 16 Go à son bord pour stocker des milliers de livres. Son écran 6″ est parfait pour lire en toute circonstance, même en plein soleil, grâce à son filtre anti-reflets. Le modèle avec publicité se trouve à un prix encore inférieur de 89 €, mais pour 10 € de plus, mieux vaut se rabattre sur cette dernière.

Smartphone Samsung Galaxy S24

Proposé à 699 € au lieu de 899 €, le S24 n’est certes pas la dernière génération en date (depuis l’arrivée du S25 plus tôt cette année), mais il reste un téléphone haut de gamme avec une fiche technique aux oignons pour affronter les 4/5 années à venir. D’autant plus que le S25 ne marque que peu d’évolutions notables par rapport à l’ancienne génération, en dehors d’un CPU plus puissant et de plus de RAM ; les changements sont minimes.

Samsung Galaxy S24 // Source : Numerama

Souris Razer Basilisk V3 Pro

Souris Razer Basilisk V3 Pro // Source : Numerama

La Razer Basilisk V3 Pro fait partie des meilleures références de souris gamer du marché, et pendant ces ventes flash de printemps d’Amazon, elle est proposée à 126,99 € au lieu de 179,99 €. On ne vous promet pas de passer Radiant sur Valorant, mais avec son capteur optique de 30 000 DPI et ses 11 boutons programmables, elle devrait vous aider à gagner quelques duels – le tout pendant 90 heures avant que vous deviez la recharger (40 heures avec les RGB activés).

TV LG OLED65B4E

TV LG OLED65B4E // Source : Numerama

Dalle OLED en 65 pouces (164 cm) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz en 4K : ce modèle LG coche de nombreuses cases pour en faire un rapport qualité/prix imbattable. Il est encore plus intéressant en ce moment avec 300 € de réduction pour les ventes flash de printemps Amazon.

Smartphone Samsung Galaxy A35 5G

Le Galaxy A35 est un véritable pilier du milieu de gamme, que nous considérons comme l’un des meilleurs rapports qualité/prix chez Numerama. Bien qu’il bénéficie régulièrement de remises intéressantes, son plein tarif ne le place pas parmi les meilleurs de sa catégorie, surtout avec l’arrivée de la nouvelle fournée dont le nouvel A36 chez Samsung, son remplaçant direct, ou encore les concurrents comme le tout nouveau Nothing 3A.

Samsung Galaxy A35 5G // Source : Numerama

Cependant, dès qu’il descend sous la barre des 300 €, le Galaxy A35 se distingue clairement de ses rivaux. Avec son écran AMOLED de 6,5 pouces en Full HD+ à 120 Hz (mieux qu’un iPhone 16, au passage), sa puce Exynos 1380 et sa compatibilité 5G, il figure parmi les meilleurs smartphones à moins de 300 € lorsqu’il est en promotion.

Lenovo IdeaPad Slim 5 14ABR8

Lenovo IdeaPad Slim 5 14ABR8 // Source : Numerama

Proposé à 499 € au lieu de 699 €, le Lenovo IdeaPad Slim 5 14ABR8 est un excellent choix pour ceux qui recherchent un ordinateur portable polyvalent et performant sous la barre des 500 €. Il est équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 7730U, d’une carte graphique AMD Radeon intégrée, et de 16 Go de RAM DDR4-3200 — une configuration qui lui permet de gérer efficacement les tâches quotidiennes (que ce soit pour les études ou le télétravail). Le gros point fort de ce dernier est sa portabilité avec un poids de seulement 1,46 kg et une épaisseur de 16,9 mm, il rentre facilement dans les sacs sans prendre trop de place et de poids.

Vidéoprojecteur Xgimi Halo+ GTV

Xgimi Halo+ GTV // Source : Numerama

Le XGimi Halo+ est un vidéoprojecteur portable offrant une résolution Full HD 1080p, idéale pour les projections de films ou de séries. Il tombe à 679 € pour les ventes flash de printemps d’Amazon, au lieu de 799 € habituellement. Son petit plus, c’est qu’il s’agit d’un modèle que vous pouvez utiliser en déplacement grâce à son format compact. Il est équipé d’une batterie intégrée permettant jusqu’à 2,5 heures d’autonomie, ce qui en fait un compagnon parfait pour les soirées en plein air ou les présentations professionnelles.

Il fonctionne sous Google TV et pourra donc accéder à de nombreux services de streaming comme YouTube et Amazon Prime Video — dont Netflix un plus sur cette version GTV que ne partage pas le modèle Halo+ standard en raison de son Os Android TV.

TV Philips Ambilight 65PUS8109

TV Philips Ambilight 65PUS8109 // Source : Numerama

Inutile de dépenser des milliers d’euros pour obtenir un grand écran 4K qui fait le café. C’est une image, bien sûr, la fonction café sur les TV n’est pas encore au programme bien que Philips soit réputé pour ses machines à café. En ce qui concerne cette TV proposée à 599 € sur Amazon, on retrouve une dalle LED de 65 pouces (164 cm) qui vous permettra de placer le canapé à une distance éloignée sans perdre en visibilité. Sa fonction Ambilight peut sembler gadget au premier abord, mais il n’en est rien. C’est un véritable atout qui donne l’impression d’élargir l’image, surtout dans des pièces avec une luminosité tamisée — le rédacteur de cet article peut en attester après de longues années d’utilisation.

Côté logiciel, ce téléviseur fonctionne sur Titat OS (propre à Philips), vous pourrez donc accéder aux panels d’applications gratuites, dont les services de streaming SVoD, mais vous aurez moins de choix que sur Google TV ou Android TV au niveau des autres applications.

Ordinateur tout-en-un (AIO) Acer Aspire C27-1800

Acer Aspire C27-1800 // Source : Numerama

599 € pour un écran de 27 pouces en Full HD ? Où est le bon plan ? Détrompez-vous, sous ses airs de moniteur de PC, l’Acer Aspire C27-1800 fait bien plus, car il s’agit en réalité d’un ordinateur tout-en-un (AIO) avec la souris et le clavier inclus.

Sous sa dalle LCD IPS, il abrite un processeur Intel Core i5 de 12ème génération avec 16 Go de RAM. Côté graphique, il compte sur Intel UHD Graphics, adaptées pour les tâches légères et le streaming vidéo. En termes de stockage, vous aurez largement de quoi faire avec 1 To disponible. Windows 11 est déjà installé. Bref, une bonne manière de ne pas s’encombrer tout en profitant d’une configuration solide pour le multitâche.

Aspirateur robot DREAME X50 Ultra

DREAME X50 Ultra // Source : Numerama

Les aspirateurs robots sont de plus en plus sophistiqués et ils étaient d’ailleurs au centre de l’attention au Salon du CES 2025. Le DREAME X50 Ultra fait partie de ce qu’il se fait de mieux, mais son coût reste un sacré investissement. Alors, lorsqu’il est remisé, c’est le meilleur moment pour se le procurer. Il passe en ce moment à 1 299 € au lieu de 1 599 € pendant les ventes flash de printemps d’Amazon.

Pourquoi débourser autant, me direz-vous, lorsqu’il y a des références trois fois moins chères et aussi fiables ? Globalement, tous les aspirateurs robots sont aujourd’hui aboutis. Le choix d’un modèle peut certes faire la différence au niveau de la puissance d’aspiration (ici 2000 Pa), ce qui est plus que certains balais aspirateurs haut de gamme, mais c’est véritablement sur le nettoyage, grâce à ses doubles brosses rotatives, que vous verrez la différence avec un modèle inférieur. Le Dreame X50 Ultra pourra globalement vous faire gagner une bonne partie du temps.

C’est quoi ces Ventes Flash de printemps d’Amazon ?

Les Ventes Flash de printemps d’Amazon font partie des événements commerciaux phares du géant du e-commerce. Depuis 2022, Amazon profite des premiers jours de printemps pour brader des tonnes de produits dans ses rayons, qu’il s’agisse de produits tech, jeux, livres, etc.

Quand et comment profiter des Ventes Flash de Printemps sur Amazon ?

Les Ventes Flash de Printemps se tiendront du 25 à partir de minuit jusqu’au 31 mars 2025, soit une période de 7 jours durant laquelle Amazon mettra régulièrement à jour ses offres.

Faut-il un abonnement Prime ?

Non, un abonnement Amazon Prime n’est pas obligatoire pour profiter des Ventes Flash de Printemps, à l’inverse des Prime Day. Cependant, les membres Prime peuvent bénéficier de livraison gratuite plus rapide. Cela peut être un avantage, mais les non-abonnés peuvent aussi profiter des réductions.

Comment suivre les meilleures offres de ces ventes flash de printemps ?

Pour suivre les meilleures offres des Ventes Flash de Printemps sur Amazon, voici quelques astuces :

