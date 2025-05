Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Sans atteindre les sommets des modèles les plus haut de gamme, TCL parvient à proposer d’excellents téléviseurs, comme ce QLED de 65 pouces qui rivalise sans peine avec la concurrence — surtout lorsqu’il bénéficie d’une baisse de prix de 50 €.

TCL propose de nombreux téléviseurs au rapport qualité-prix imbattable, notamment si vous recherchez de très grands écrans. Le fabricant propose, en effet, de grands modèles aux bonnes performances à des prix attractifs. Ce modèle QLED sorti récemment et à l’aise avec le cinéma et les jeux vidéo, se trouve en ce moment à moins de 630 €.

Le téléviseur QLED TCL 65P79K est normalement vendu 679 €. Il est en ce moment au prix de 629 € sur le site de Boulanger, grâce à une offre de remboursement de 50 €, valable jusqu’au 24 juin 2025.

C’est quoi, ce téléviseur de TCL ?

Le téléviseur 65P79K est un modèle sans bordures au design plutôt soigné, qui offre une belle immersion. Sa dalle d’une diagonale de 65″, soit 165 cm, prend beaucoup de place et il vous faudra un bon meuble TV pour le mettre en valeur, ainsi que le recul nécessaire dans votre salon. Notez que son pied central est ajustable en hauteur et en largeur et vous pourrez aussi placer le TV directement au mur.

La dalle QLED affiche une définition 4K de 3 840 x 2 160 pixels et une luminosité élevée. Le téléviseur supporte de plus les normes HLG, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. En fonction des moments de la journée où vous regardez du contenu, les modes d’image Dolby lumineux ou Dolby sombre permettent d’optimiser le contraste et la colorimétrie. Pour l’audio, le Dolby Atmos permet un son vaste. Comme d’habitude, une barre de son ne sera pas de trop pour plus d’amplitude et une meilleure expérience audio.

À ce prix, ce TV TCL est-il une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire pour un grand écran aussi à l’aise avec le cinéma et les jeux vidéo, malgré un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz. Le 65P79K possède plusieurs ports HDMI 2.1 afin de jouer en 4K à 60 Hz ou en Full HD à 120 Hz. Les modes VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Auto Low Latency Mode) sont de la partie pour supprimer les déchirures d’écran et réduire la latence.

Enfin, ce téléviseur de TCL utilise le système d’exploitation Google TV pour son interface. Les menus sont fluides et vous pourrez contrôler le TV à la voix avec Google Assistant. La fonction Chromecast est aussi de la partie, pour diffuser du contenu sur votre téléviseur depuis un smartphone ou une tablette.

Les points à retenir sur le TV 65P79K de TCL :

La dalle QLED de 65 pouces

Compatible HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos

Google TV

