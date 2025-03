Lecture Zen Résumer l'article

Comme Google avec ses voitures Street View, Apple dispose de véhicules avec de nombreux capteurs pour photographier la France. La marque, qui est obligée d’alerter sur ses passages pour des raisons légales, annonce une nouvelle tournée en 2025.

Tout le monde connaît Google Street View, mais peu d’utilisateurs savent qu’Apple dispose s’une fonctionnalité équivalente appelée Look Around.

Intégrée à Apple Plans (Apple Maps en anglais), elle permet de voir des photographies 360 degrés, en haute définition, de différents endroits. Apple propose d’ailleurs une qualité d’image supérieure à Google Street View, avec des transitions plus fluides quand on se déplace. Les véhicules d’Apple (et les piétons, qui photographient les trottoirs avec des sacs à dos télescopiques), font des photos sur des intervalles plus courts, ce qui permet de se déplacer à des endroits plus précis.

Look Around. // Source : Capture d’écran Numerama

En 2022, pour lancer sa fonction Look Around en France, Apple avait organisé une grande traversée du pays. La marque annonce depuis des mises à jour occasionnelles pour avoir des photos plus récentes des commerces (un de ses défauts par rapport à Google, qui est souvent plus à jour). Au printemps 2025, Apple parcourra de nouveau les routes françaises.

La voiture Apple Maps en France du 17 mars au 25 juin

Si vous avez envie de voir la voiture Apple Plans en vrai, il y a peut-être une opportunité en ce moment.

Sur son site dédié au programme de son véhicule, Apple indique que son véhicule traversera l’ensemble de la France du 17 mars au 25 juin, sans être très précise. La marque a déjà donné des calendriers ville par ville dans le passé, mais se contente ici d’une fenêtre très vague, ce qui indique sûrement qu’il y aura plusieurs véhicules.

Tous les départements français seront visités du 17 au 25 juin. // Source : Numerama

Avec ces mises à jour, Look Around pourrait redevenir le meilleur outil pour faire du repérage en France. Son seul défaut demeure l’absence d’historique : Google Street View dispose d’images panoramiques depuis plusieurs années, avec la possibilité de remonter dans le temps. Apple Plans, lui, se contente de l’image la plus récente.

