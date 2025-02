Lecture Zen Résumer l'article

Disponible sous la forme d’une application pour iPhone et d’un site web, Apple Invites est un nouveau service dédié à l’organisation d’événements à plusieurs. Il mise sur une interface plus moderne que ses concurrents pour s’imposer comme une référence.

Surprise, Apple lance un nouveau service. La marque a dévoilé le 4 février 2025 Apple Invites, une nouvelle application à télécharger sur l’App Store (ou accessible depuis icloud.com/invites). Réservé aux abonnés iCloud+ (celles et ceux qui payent pour du forfait stockage), Apple Invites vise à simplifier l’organisation de rendez-vous entre amis, avec une interface moderne et pensée pour le partage de photos et de vidéos.

Qu’est-ce qu’Apple Invite, la nouvelle application d’Apple ?

Réservée à l’iPhone (l’iPad et les smartphones Android ne sont pas compatibles), Apple Invites est un gestionnaire d’événement séparé du calendrier. L’application permet :

D’inviter des amis à un événement.

De consulter facilement l’adresse d’un rendez-vous.

D’accéder à la prévision de la météo.

De préparer une playlist collaborative en avance.

De créer un album photo partagé, pour que tout le monde envoie ses souvenirs.

Chaque invité peut communiquer dans un groupe, à la manière de Facebook, pour donner des précisions sur sa venue (ce qu’il amène, par exemple).

L’interface d’Apple Invites. // Source : Apple

L’interface d’Apple Invites n’a rien à voir avec celle de Calendrier, puisqu’Apple mise sur un design plus transparent et coloré, plus en phase avec les codes des réseaux sociaux (et du Vision Pro). Chaque événement peut être illustré par une photo ou une image préenregistrée, ou par une image générée par Apple Intelligence.

Pas besoin d’un iPhone pour répondre à une invitation

Pour envoyer une invitation Apple Invites, il faut un iPhone et un abonnement iCloud+.

En revanche, pour accepter ou décliner une proposition, il suffit de cliquer sur un lien. La marque précise qu’il n’y a pas besoin de posséder un iPhone ou de se connecter à un compte Apple : l’interface d’invitation est universelle. C’est une très bonne décision de sa part, qui lui garantit une meilleure intégration dans les groupes d’amis sous Android (même si l’intérêt est limité pour les personnes sous Android, qui n’auront pas l’app pour avoir des informations sur l’événement).

L’interface pour inviter dans Apple Invites. // Source : Captures Numerama

Autre bonne chose : une invitation peut être partagée avec un lien générique à partager dans la messagerie de son choix. Il n’y a pas besoin d’inviter chaque personne une par une. Apple a aussi pensé aux invités additionnels, en laissant des invités déclarer un +1, un +2 ou un +3.

Il est rare qu’Apple lance une nouvelle application sans mise à jour logicielle. On peut imaginer qu’Apple poussera son nouveau logiciel dans Calendrier, pour renforcer son nombre de téléchargements.

L’application est une mauvaise nouvelle pour des services comme Doodle et Partiful, qui voient la marque la plus connue du monde les attaquer frontalement.

