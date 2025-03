Lecture Zen Résumer l'article

Les résumés de notifications par Apple Intelligence, testés en français depuis la disponibilité en bêta d’iOS 18.4, ne sont clairement pas au point. Entre confusion et incompréhension, ils tendent à symboliser l’impasse dans laquelle Apple se retrouve avec l’intelligence artificielle.

« Les résumés de notification par IA d’Apple existent : ils sont rarement utiles, souvent drôles » : c’est ainsi que le « Numerama américain » The Verge décrivait la fonctionnalité la plus commentée d’Apple Intelligence en novembre 2024. Depuis, elle a été au cœur de nombreuses péripéties : exécutée en local sur votre iPhone à l’aide d’un petit modèle de langage, cette fonctionnalité semble avoir pour spécialité de déformer le contenu de ce qu’elle résume.

Depuis la fin février 2025, cette fonctionnalité est disponible en bêta en France et en français avec iOS 18.4. Cette phase de test permet de voir comment les fonctionnalités d’IA s’en sortent dans notre belle langue. Nos premières constatations sur le résumé des notifications font écho à celles de nos confrères américains : on se marre beaucoup plus qu’on y trouve un intérêt.

Cette semaine, deux événements lors de nos tests symbolisent le retard que prend Apple sur l’intelligence artificielle — dans ce cas, fondé sur la bonne intention qui est d’exécuter des modèles d’intelligence artificielle en local, sur un smartphone : c’est autre chose que d’avoir à disposition des serveurs complets bardés de GPU surpuissants.

Je suis mort ! Apple est mort ! Tout le monde est mort !

Le plus marquant pour moi, c’est évidemment ma mort. Dans une publication sur X, mon collègue Nicolas Lellouche a annoncé mon décès, dévoilé par une notification résumée par Apple Intelligence : Julien Regalos est mort ; Apple est mort. Simple, efficace. On passera sur le pseudo que m’a donné Nicolas, attardons-nous plutôt sur les causes de ma mort (et de celle d’Apple, dans la foulée).

RIP. // Source : Capture d’écran Numerama

Tout part en réalité de l’annonce des iPad Air. Quand Nicolas m’a envoyé le communiqué de presse, par Facebook Messenger, depuis le MWC de Barcelone, j’ai répondu « Je suis mort ». Cette phrase est évidemment à entendre au sens « l’information que tu me transmets me tue, figurativement, par l’inintérêt profond que je porte à cette annonce ». Évidemment, Apple Intelligence n’a pas saisi la nuance et a plutôt choisi de résumer cela en : Julien est mort.

Et pour Apple ? On est aussi dans le domaine du sarcasme : « Apple est mort » est un running gag qui dure depuis plusieurs dizaines d’années maintenant, qui consiste à annoncer la mort d’Apple à chaque annonce du géant de Cupertino, comme le font les pseudo-analystes toujours déçus. Le ressort humoristique, c’est évidemment que, depuis tout ce temps, Apple est loin d’être mort. Sauf dans cette notification, résumée par Apple Intelligence.

Cette séquence montre clairement l’incapacité du LLM d’Apple à donner du sens à ce qu’il résume. On aurait été en phase avec un résumé disant « Julien Cadot blague en disant qu’il est mort » ou, plus travaillé, « Julien Cadot répond par l’ironie ». Cela aurait été d’un autre niveau que ce résumé qui se contente de prendre des bouts de messages collés entre eux.

Apple Intelligence ne sait pas résumer l’actualité

Pour cet exemple, évidemment, on en rit. Il y en a eu d’autres, il y en aura d’autres. Mais pour notre deuxième illustration intervenue ces derniers jours, on voit clairement les limites d’Apple Intelligence quand il s’agit d’être sérieux. Et notamment, quand le modèle touche à l’actualité. L’exemple ci-dessous est symptomatique du problème : il touche un sujet brûlant et qui ne peut pas se permettre de laisser place à l’imprécision.

Les notifications de l’AFP sur X. // Source : Capture d’écran Numerama

Le résumé par Apple Intelligence. // Source : Capture d’écran Numerama

Le problème est évident : l’AFP annonce une attaque au couteau à Haïfa, en Israël, en deux temps, précisant qu’il ne s’agit pas d’une attaque à l’arme à feu. Apple Intelligence résume les deux notifications en faisant d’abord croire qu’il n’y a pas d’attaque du tout (« Pas d’attaque à l’arme à feu à Haïfa ») puis, en affirmant que l’assaillant a été « neutralisé au couteau ». Cette deuxième partie de la phrase est factuellement fausse : c’est l’attaquant au couteau qui a été neutralisé.

Apple a déjà annoncé que les résumés de notification seraient bientôt accompagnés d’une mise en garde sur l’application Apple News : « elles peuvent contenir des erreurs ». Mais Apple ne pourra pas contrôler l’affichage de toutes les sources d’actualités tierces et des problèmes comme celui que nous avons rencontré se multiplieront. Et contrairement aux résumés disponibles avec Numerama+, ceux d’Apple ne peuvent pas tous être relus par des humains.

Au fond, c’est un fait contre lequel on ne peut pas faire grand chose : l’IA a besoin de s’exercer pour s’améliorer et cette phase de test, au moins en français, est là pour ça. Mais le choix d’Apple de travailler avec un modèle exécuté en local pour protéger les données des utilisateurs ne les met pas dans une bonne position : ces erreurs font de la mauvaise presse pour Apple, mais les mesures prises pour les contrer (« mettre en pause » certaines fonctionnalités défaillantes) en font tout autant. Le report supposé du nouveau Siri à 2027 fait craindre qu’Apple ait complètement raté le train de l’IA — sans pour autant maîtriser la manière dont l’entreprise propose la technologie.

À titre personnel, j’ai tenu deux jours avec ces notifications résumées : elles ne m’apportent rien, autant les désactiver. Ce qui est heureusement possible.

