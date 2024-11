Lecture Zen Résumer l'article

Au printemps 2025, Apple déploiera une nouvelle version plus avancée de Siri, capable de répondre à des requêtes personnelles. Plus tard, vraisemblablement au printemps 2026 (avec iOS 19, donc), la marque devrait repartir à zéro avec un nouveau Siri. Il serait basé sur un LLM (Large Language Model) développé en interne, qui fonctionnerait comme GPT (OpenAI) ou Gemini (Google).

En décembre, Apple intègrera ChatGPT à Siri. Quand un utilisateur anglophone posera une question à l’assistant vocal de l’iPhone, mais qu’il ne connaît pas la réponse, Siri proposera d’interroger ChatGPT. Il lira alors la réponse du chatbot d’OpenAI, qui est sans doute bien plus complète que celle qu’il aurait proposée lui-même.

Officiellement, ce partenariat vise à améliorer Siri en l’entourant des meilleurs services d’IA. Apple a laissé entendre que son approche avec Apple Intelligence n’était pas de développer un énième chatbot, comme OpenAI, Google, Anthropic, Perplexity, Microsoft, xAI ou Mistral, mais de se concentrer sur les usages. Apple a toujours dit qu’il ne voulait pas son propre ChatGPT.

Pourtant, selon Bloomberg, Apple développerait actuellement le projet « LLM Siri ». Il s’agit d’une refonte totale de l’assistant vocal basée sur un grand modèle de langage similaire à ceux d’OpenAI ou de Google. Au printemps 2026, Apple lancerait donc son propre chatbot, qui n’aurait pas besoin de ChatGPT pour répondre à des questions complexes.

Apple doit rattraper son retard sur l’IA sans inquiéter les investisseurs

Pourquoi attendre 2026 ? Parce qu’Apple n’est pas prêt et que son niveau d’exigence est trop important pour un lancement précipité, qui pourrait donner l’impression que son chatbot n’est pas aussi efficace que ceux de ses concurrents.

Pour être performant, un LLM doit être entraîné avec des milliards et des milliards de documents, afin d’être capable de générer des phrases cohérentes sans halluciner. Les grandes entreprises de l’IA travaillent aujourd’hui sur des modèles capables de « raisonner » (ou du moins de faire semblant) ou sur des modèles planificateurs, Apple ne peut pas se permettre de rater son entrée sur le secteur, avec un produit qui donnerait l’impression d’être un ChatGPT en retard.

Selon Bloomberg, LLM Siri serait aujourd’hui une application distincte testée par plusieurs employés. Le service devrait être annoncé en 2025 en même temps qu’iOS 19 (pendant la WWDC de juin donc), avec un lancement programmé au printemps 2026 (probablement iOS 19.4). À son lancement, LLM Siri remplacerait complètement l’ancien Siri, lancé en 2011, qui n’est pas au niveau du reste de l’industrie des assistants vocaux.

Avec LLM Siri, Apple se doterait d’un assistant plus souple dans ses réponses, qui n’aurait pas besoin de déclencher ChatGPT au moindre doute, mais aussi d’un produit multimodal. LLM Siri pourrait, par exemple, analyser le contenu à l’écran pour interagir avec, grâce à de la reconnaissance d’images en temps réel. Il est probable qu’Apple profite de cette refonte pour moderniser son moteur vocal afin d’offrir des conversations plus naturelles comme ChatGPT Voice ou Gemini Live.

Le Siri du printemps 2025 sera-t-il décevant ?

Officiellement, Apple est déjà censé lancer un nouveau Siri en 2025, avec iOS 18.4. La marque parle d’un fonctionnement hybride avec une requête analysée sur l’iPhone qui, si nécessaire, sollicitera un modèle de langage sur les serveurs d’Apple. Les réponses seront donc meilleures qu’aujourd’hui, même si Siri restera moins polyvalent que Gemini ou ChatGPT.

Le Siri de 2026, basé complètement sur un LLM, devrait aller plus loin. Il devrait propulser l’assistant vocal d’Apple à un niveau semblable à celui de ChatGPT, avec la capacité de gérer de longues conversations et de comprendre des requêtes spécifiques. L’option pour interroger ChatGPT depuis Siri devrait rester disponible, mais les iPhone, iPad et Mac interrogeront très certainement beaucoup plus souvent le modèle d’Apple. Reste à attendre 2026, avec le risque que la concurrence avance drastiquement d’ici là.

