Il est enfin possible de privilégier ChatGPT plutôt que n’importe quel moteur de recherche sur iPhone. De quoi interroger le chatbot dès que l’on fait une recherche dans Safari.

Et si vous n’utilisiez plus que ChatGPT pour vos recherches en ligne ? Un usage de plus en plus populaire face à des moteurs de recherche traditionnels. OpenAI le sait très bien et a mis à jour ce 24 février son application. Elle ajoute une nouvelle extension pour Safari, qui permet d’utiliser ChatGPT Search comme moteur de recherche par défaut. On peut l’utiliser via la barre de recherche du navigateur de l’iPhone.

ChatGPT Search veut concurrencer Google partout, même sur iPhone

Grâce à cette extension, on peut taper n’importe quelle requête dans la barre d’adresse de Safari. Au lieu que la recherche renvoie vers Google par défaut, c’est ChatGPT Search qui s’activera. Pour rappel, il s’agit d’un mode de ChatGPT qui fait des recherches à votre place pour vos proposer une synthèse des résultats. Si vous souhaitez allez plus loin, ce moteur de recherche par IA cite ses sources et on peut cliquer sur les liens qu’il a utilisés. C’est un concurrent de Perplexity.

ChatGPT Search par défaut sur Safari // Source : MacRumors

C’est une manière pour OpenAI de concurrencer les autres moteurs de recherche et principalement Google. Si ce dernier a bien les AI Overviews, des résumés par IA de résultats de recherche, ils ne sont pas disponibles partout. OpenAI mise donc sur son accessibilité et son modèle de langage GPT pour séduire les utilisateurs. C’est pour cela que ChatGPT Search est disponible sans compte depuis quelques semaines.

Comment définir ChatGPT en moteur de recherche par défaut sur Safari

Pour définir ChatGPT Search par défaut sur Safari :

Mettez à jour votre application via l’App Store, si elle n’est pas mise à jour ;

Rendez-vous dans « Réglages » sur votre iPhone ;

Défilez jusqu’à Safari et cliquez dessus, puis cliquez sur « Extensions » ;

Cherchez « ChatGPT Search » et activez-la.

Puis, rendez-vous dans Safari, et dans la barre d’URL, cliquez sur l’icône des extensions (en forme de pièce de puzzle) ;

Sélectionnez « ChatGPT Search » dans le menu et accordez les autorisations nécessaires.

You can now use ChatGPT search as your default search engine in Safari on iOS by updating to the latest version of ChatGPT and enabling the Safari extension! pic.twitter.com/yvyINPN9yv — Aaron (@aaronp613) February 25, 2025

L’une des autorisations demande à accéder à Google.com ou au site de votre moteur de recherche par défaut. En réalité, ChatGPT Search vient s’interposer entre la barre d’adresse de Safari et votre moteur de recherche par défaut. Il s’agit-là d’une solution de contournement, puisqu’il n’y a pas encore de réelle option dans les paramètres de Safari. Le choix des moteurs de recherche par défaut est encadré par Apple.

