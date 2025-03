Lecture Zen Résumer l'article

Il est enfin possible d’utiliser ChatGPT en tant qu’assistant vocal par défaut sur Android. Pour l’instant, il faut être inscrit à la version bêta de l’application.

Après des mois d’attente et l’amélioration du mode Voice, ChatGPT peut enfin être défini comme assistant par défaut sur Android. La fonctionnalité est pour l’instant disponible en bêta uniquement, mais on peut penser qu’elle arrivera pour tout le monde dans les prochains mois.

ChatGPT peut devenir votre assistant par défaut sur votre smartphone, comme Gemini

Comme le fait remarquer 9to5Google, la version bêta 1.2025.070 de ChatGPT est sortie. Elle ajoute la possibilité de définir le chatbot comme assistant par défaut sur Android. Cela permet de ne pas utiliser Google Gemini pour ceux qui ne souhaiteraient pas utiliser l’IA de Google.

De quoi activer ChatGPT à la volée, simplement en appuyant sur le bouton d’alimentation. C’est alors le mode voix qui se lance et on peut s’adresser à ChatGPT comme on pouvait le faire avec Gemini (ou avec feu Google Assistant) ou Bixby. Il s’affiche sous forme d’une bulle bleu qui réagi au son de notre voix.

Comment définir ChatGPT en tant qu’assistant par défaut sur Android

Pour définir ChatGPT par défaut, voici la marche à suivre :

Allez dans les paramètres de votre smartphone et cliquez sur « Applications » ;

Cliquez sur « Applications par défauts » et sélectionnez « Applications par défaut » ;

Cliquez sur « Application d’assistant numérique » ou « Assistant et saisie vocale »

Sélectionnez ChatGPT dans la liste pour remplacer Gemini.

Comment définir ChatGPT en tant qu’assistant par défaut sur Android

Une fois toutes ces étapes suivies, c’est bon : vous pouvez commencer à conserver avec l’IA en appuyant sur le bouton d’alimentation de votre téléphone.

Comment rejoindre la bêta de ChatGPT sur Android ?

Pour installer la version bêta de ChatGPT sur Android, suivez ces étapes :

Aller sur la page de ChatGPT dans le Google Play Store ;

Cliquez sur « Rejoindre » dans la section dédiée « Essayer la version bêta » qui devrait se situer un peu plus bas ;

Cliquez ensuite sur « Participez », vous devrez alors patienter quelques minutes ;

Fermez le Play Store et videz le cache de ChatGPT pour être sûr ;

Retournez sur la page de ChatGPT sur le Play Store ;

Cliquez sur « Mettre à jour » pour passer à la version bêta si besoin.

Comment installer la version bêta de ChatGPT // Source : Numerama

Vous n’aurez plus qu’à ouvrir l’application et ce sera bon. À noter que Perplexity aussi permet d’être défini en tant qu’assistant par défaut sur Android.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !