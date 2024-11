Lecture Zen Résumer l'article

Désormais, ChatGPT est capable de réaliser des recherches en ligne avec une efficacité nettement améliorée.

ChatGPT devient un moteur de recherche Web basé sur l’IA. OpenAI, l’entreprise à l’origine du chatbot, permet à ses abonnés payants de trouver des informations sur le web depuis ce 1ᵉʳ novembre.

Concrètement, il sera possible de taper une requête dans la barre de recherche, en cliquant sur un petit bouton bleu de recherche situé en dessous. L’IA pourra aussi prendre l’initiative de faire une recherche sur le web si la question le nécessite. Le chatbot devrait également fournir des liens vers les sources pour les réponses qu’il donne, a indiqué OpenAI dans son communiqué.

Ce nouveau bouton permet de lancer une recherche depuis le web sur ChatGPT. // Source : OpenAI

« En intégrant la recherche dans une interface de chat, les utilisateurs peuvent interagir avec les informations d’une nouvelle manière, tandis que les créateurs de contenu obtiennent de nouvelles opportunités pour atteindre un public plus large », a déclaré la société. « Nous espérons aider les utilisateurs à découvrir des éditeurs et des sites web, tout en offrant plus de choix pour la recherche »

ChatGPT s’oppose directement à Google

OpenAI a déclaré avoir collaboré avec des publications et éditeurs de presse, tels que l’Associated Press, Condé Nast et The Atlantic, pour obtenir des retours sur cette fonctionnalité.

Ce lancement intervient alors que la recherche assistée par l’IA gagne du terrain chez les géants de la technologie. Meta serait en train de développer sa propre solution de recherche assistée par l’IA, tandis que Google a récemment étendu l’aide à la recherche avec l’intelligence artificielle à plus de 100 pays.

OpenAI met en avant le manque de publicité sur son moteur de recherche, en opposition avec Google. Rappelons néanmoins que cette fonctionnalité est pour l’instant cantonnée à ceux qui ont souscrit un abonnement. Aucune date de lancement pour les utilisateurs gratuits n’a été annoncée par l’entreprise.

Pour aller plus loin Comment essayer le nouveau ChatGPT Voice en France ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !