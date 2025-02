Lecture Zen Résumer l'article

Le nouveau robot de cuisine de Vorwerk, le Thermomix TM7, arrive. Il remplacera en 2025 le modèle précédent, TM6, sorti en 2019. Dans la liste des nouveautés du TM7, il y a bien sûr la révolution de l’IA.

Révolution à venir dans de nombreuses cuisines dans les prochains mois : le nouveau modèle du célèbre Thermomix arrive. Dans un communiqué paru le 14 février 2025, l’entreprise allemande Vorwerk, qui commercialise ce robot de cuisine, a annoncé la sortie prochaine du Thermomix TM7. Il succèdera au Thermomix TM6, lancé en 2019, il y a déjà six ans.

Après une si longue attente, Vorwerk a largement eu le temps de revoir le design, les fonctionnalités et les performances de son robot de cuisine.

Quelles sont les principales nouveautés du Thermomix TM7 ?

Fini le blanc caractéristique que l’on retrouvait dans les modèles précédents. Le Thermomix TM7 arbore une robe noire, choisie pour des raisons stylistiques, mais pas que. La société affirme que cela lui permet de mieux mettre en œuvre sa politique « en faveur du développement durable », en « [incorporant] davantage de matériaux recyclés dans l’appareil. »

Au-delà d’un qualifié de « compact et moderne », le Thermomix TM7 gagne surtout en commodité d’usage. Son écran tactile passe à 10 pouces, contre à peine 6,9 pouces pour le TM6 et 4,3 pouces pour le TM5. De fait, cela offrira aux cuisiniers et aux cuisinières un confort de lecture accru et permettra à la société d’afficher davantage d’informations à l’écran.

Le nouvel écran du robot de cuisine. // Source : Vorwerk

Si la capacité du bol n’évolue pas par rapport au TM6 (2,2 litres), le modèle utilisé pour le TM7 inclut désormais une coque isolante pour « assurer une manipulation en toute sécurité », précise Vorwerk. À l’inverse, le varoma, un accessoire de l’appareil, possède 45 % d’espace supplémentaire par rapport au modèle précédent.

Parmi les autres évolutions notables, le Thermomix TM7 récupère trois nouveaux modes de préparation culinaire (cuisson vapeur, rissolée et cuisson sans couvercle). Il doit en outre être beaucoup plus discret durant ses phases de fonctionnement, grâce à l’inclusion d’un moteur plus silencieux dans le robot.

Bien sûr que Vorwerk a cédé à la mode de l’IA avec son robot de cuisine

Six ans, c’est long, surtout dans la technologie. En 2019, le TM6 disposait certes de fonctionnalités technologiques, comme le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés pour se connecter à la plateforme Cookidoo et recevoir des mises à jour. Il y avait aussi déjà un écran tactile, 28 fonctions de cuisine intégrées, et la possibilité d’avoir une cuisine assez personnalisée.

Mais depuis, l’ouragan de l’intelligence artificielle générative est passée par là. Depuis 2022 et l’irruption de ChatGPT, lancer un nouveau produit ou un nouveau service sans prévoir des fonctions « intelligentes » est devenu hasardeux. Comme d’autres, Vorwerk a fini par céder aux sirènes de l’IA en annonçant un TM7 doté d’une « technologie intelligente ».

L’appareil a un nouveau design. // Source : Vorwerk

Le fait est que, pour l’heure, un certain flou entoure la manière dont l’IA va se manifester à travers le Thermomix TM7. Le communiqué lui-même est étonnamment vague. « On ne sait pas encore quand [ces innovations IA] seront disponibles, mais il est certain que de nouvelles fonctions seront ajoutées régulièrement », lit-on.

Pour l’instant, il est seulement question d’intégrer des fonctionnalités pour des commandes vocales avec Cookidoo. Pour le reste, il faudra faire preuve de patience, et attendre des annonces et des mises à jour spécifiques. Mais, selon Vorwerk, le TM7 dispose d’une base technique adaptée pour recevoir de « futures innovations en matière d’IA ». On jugera sur pièces.

Et le prix et la date de sortie de Thermomix TM7, alors ?

Indéniablement, Vorwerk assume un positionnement très haut de gamme pour ses robots de cuisine et le Thermomix TM7 ne déroge pas à cette règle. L’appareil sera vendu 1 599 euros. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes (avec une offre de lancement incluant quelques avantages), tandis que les livraisons débuteront à partir du 7 avril 2025.

