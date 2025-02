Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Comme les AirTags d’Apple ou les balises de Samsung, ce tracker Bluetooth du fabricant Ugreen est utile pour retrouver vos objets sur lequel il est placé. Gros point positif par rapport à ses concurrents, il est bien moins cher, surtout en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur cette balise Bluetooth ?

Le Finder Smart Air Tag de Ugreen est normalement vendu 19,99 €. Il est actuellement proposé au prix de 14,99 € sur Amazon, grâce à un coupon à cocher sur la page du produit.

C’est quoi, cette balise Bluetooth ?

Tout comme les Galaxy SmartTags et leur format compact bien pratique, la balise Bluetooth de Ugreen adopte un design en forme de porte-clé. Vous pourrez donc les accrocher facilement à vos clés ou à votre sac sans risquer de les perdre, et surtout, sans avoir à acheter un étui supplémentaire. Le tracker fonctionne avec l’application « Find My » de l’iPhone, et permet une connexion sûre et sécurisée. Notez que le Finder Smart Air Tag est un produit certifié Apple et n’est pas compatible avec Android, mais seulement iOS.

Pour l’utiliser, il suffit d’appuyer sur le bouton d’alimentation et d’activer le Bluetooth de votre iPhone ainsi que l’app « Localiser ». L’appairage du Smart Air Tag est ensuite simple et plutôt rapide. Lorsque la balise est à proximité, appuyez sur l’application « Find My » ou demandez à Siri de vous aider. Le haut-parleur intégré du tracker émet un bip pour indiquer son emplacement. Si votre objet se trouve plus loin, votre téléphone vous indiquera son dernier emplacement.

Le Finder Smart Air Tag de Ugreen // Source : Ugreen

Est-ce que la balise de Ugreenvaut le coup à ce prix ?

C’est un très bon prix pour un accessoire pratique qui fait tout comme celui d’Apple. Le Finder Smart Air Tag de Ugreen est capable de prendre en compte jusqu’à cinq utilisateurs qui partagent la localisation des objets. Si vous êtes à jour sur votre iPhone et êtes sur au moins sur iOS 17, vous pouvez demander à vos proches et amis de vous aider à retrouver les objets perdus en accédant à la localisation du tracker.

Enfin, la pile bouton CR2032 offre une autonomie d’environ deux ans. Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie via l’application « Find My ». Lorsque la batterie est faible, votre smartphone vous enverra une notification. Notez que le Finder est certifié UL4200A et possède une structure sûre pour empêcher les enfants d’ouvrir le compartiment à pile.

