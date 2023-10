Alors que le traqueur d’Apple est régulièrement pointé du doigt à cause du harcèlement qu’il peut provoquer, notamment chez les femmes, Samsung annonce une seconde génération de son traqueur SmartTag, qu’il espère vendre à beaucoup de personnes. Il n’y a plus qu’à espérer que Samsung ait pris les mesures nécessaires pour limiter les mauvais comportements.

Entre 2013 et 2021, les traqueurs Bluetooth ont connu un temps d’insouciance.

Propulsée par le constructeur américain Tile, cette catégorie de produits a pour but de nous aider à retrouver nos clés, en nous permettant de les localiser en cas d’égarement. Toute sa magie repose sur l’utilisation des signaux passifs, qui permettent d’éviter d’utiliser le trop énergivore GPS pour localiser des objets perdus. Ce sont les téléphones membres d’un réseau de localisation qui identifient les appareils autour d’eux grâce au Bluetooth, les traqueurs ne font rien (et ont donc une autonomie très longue).

Et puis, l’AirTag est arrivé. Devenu très populaire grâce à la force de frappe d’Apple, il a fait découvrir à des millions de personnes l’existence des traqueurs Bluetooth. Puisqu’il y a aussi beaucoup plus d’iPhone dans le monde que d’utilisateurs de l’application Tile, l’AirTag a aussi rendu la localisation d’un objet redoutablement efficace. À tel point que de nombreuses personnes malveillantes ont décidé de détourner son usage pour suivre des gens discrètement.

Haut-parleur retiré pour éviter que le traqueur soit repéré, AirTag caché dans une trappe de la voiture… Plusieurs pratiques inquiétantes sont apparues. Apple a rapidement réagi en changeant les paramètres de son traqueur et a passé un accord avec Google, Tile, Samsung et d’autres marques pour régler le problème, en permettant aux AirTags d’alerter leur présence aux propriétaires d’un smartphone Android. Malheureusement, tous ses concurrents n’ont pas autant réagi, même si leurs objets sont souvent moins populaires.

Ce 4 octobre, Samsung lance le SmartTag 2, deuxième itération de son traqueur Bluetooth lancé en 2021. Si son design est bien plus séduisant, on espère que la marque l’intègrera rapidement au réseau commun d’Apple et de Google, avant qu’il ne soit utilisé pour servir des mauvaises causes.

Un Apple AirTag à côté d’un Samsung SmartTag 2. // Source : Numerama

Le SmartTag 2 a un porte-clé intégré

Le design du SmartTag 2 est extrêmement réussi, grâce a un gros trou qui permet de l’accrocher à différents objets facilement, sans accessoires tiers. Décliné en noir et en blanc, il est aussi compatible avec une multitude d’accessoires officiels pour, par exemple, le cacher sous la gourde d’un vélo ou l’accrocher autour du cou d’un chien. Samsung a bien fait les choses, avec toujours une pile CR2032 en guise de batterie.

Localisable directement grâce au Bluetooth et à l’Ultra Wide Band sur un périmètre de 120 mètres, le SmartTag 2 s’appuie sur le réseau Galaxy Find, concurrent de ceux d’Apple et de Google, pour localiser des appareils laissés loin de leurs propriétaires. Le concept est le même : si le propriétaire d’un smartphone Galaxy passe à côté d’un SmartTag, il récupèrera sa position et l’enverra aux serveurs de Samsung. Puisque Samsung est le numéro 1 des smartphones en France, nul doute qu’un SmartTag 2 sera facile à retrouver !

On peut passer son doigt dans un Galaxy SmartTag 2. // Source : Numerama

Certifié résistant à l’eau (IP67, ce qui le rend localisable dans une piscine par exemple), le Samsung SmartTag 2 dispose aussi d’un bouton paramétrable. Il peut au choix faire sonner le smartphone de son propriétaire ou, pourquoi pas, déclencher une automatisation SmartThings. On peut par exemple l’utiliser pour allumer la lumière et ouvrir les volets quand on rentre chez soi par exemple.

Seul problème : que se passe-t-il si un SmartTag 2 est volontairement laissé dans le sac d’un inconnu, pour le suivre ? Samsung indique à Numerama que tous les smartphones, y compris ceux des concurrents, sauront le détecter, mais nous n’avons aucune certitude dans le cas de l’iPhone. Samsung a rejoint l’alliance avec Apple et Google, mais il ne nous semble pas qu’un iPhone est capable de détecter autre chose qu’un AirTag à ce jour. Il y a donc un gros risque au lancement, puisque le SmartTag 2 pourrait servir les personnes malintentionnées. Heureusement, une mise à jour devrait pouvoir le rendre plus détectable, en l’intégrant au réseau commun Apple/Google (même s’il restera dépendant du Galaxy Find, il faut suivre).

Une des protections colorées pour le SmartTag 2, pour le protéger en cas de chute. // Source : Numerama

À 39,99 euros l’unité ou 129,99 euros les quatre, le Samsung SmartTag 2 n’est pas le moins cher des traqueurs Bluetooth, mais sans doute un des meilleurs. Il n’y a plus qu’à espérer qu’il ne donne pas un nouvel élan aux stalkers !