Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple publiera la première version bêta d’iOS 18.4 « entre le milieu de la semaine prochaine et le début de la suivante ». Le déblocage d’Apple Intelligence dans l’Union européenne est imminent.

Apple l’a promis : Apple Intelligence sera disponible en avril dans l’Union européenne, soit approximativement six mois après le reste du monde. En cause, un bras de fer politique avec l’Europe qui, ces derniers mois, a tout fait pour forcer Apple à ouvrir son écosystème. La marque californienne a décidé de bloquer le lancement de ses fonctions IA officiellement pour y voir plus clair sur les futures consignes de l’Europe. Toute localisation dans l’UE désactive totalement le service.

Avant l’arrivée finale du service, il devrait y avoir de premiers tests. Apple souhaitera sans doute de premiers retours sur ses modèles de langage en français, en espagnol, en allemand et en italien. Les fans de la marque sont nombreux à attendre l’arrivée d’iOS 18.4 bêta, puisque cette mise à jour devrait activer Apple Intelligence en Europe. Le problème est que son calendrier de déploiement est assez imprévisible : une sortie finale en avril suggère autant une première bêta en février qu’en mars.

iOS 18.4 bêta disponible entre le 13 et le 18 février ?

À en croire Mark Gurman de Bloomberg, qui prédit déjà un nouvel iPhone SE la semaine du 10 février, le lancement d’iOS 18.4 en bêta ne devrait plus tarder. « Je m’attends à une sortie d’iOS 18.4 bêta 1 entre le milieu de la semaine prochaine et le début de la suivante », écrit le journaliste sur son compte X. Apple pourrait publier la première bêta d’iOS 18.4 dans la foulée du lancement de l’iPhone SE, entre le mercredi 13 février et mardi 18 février donc.

Mark Gurman sur X. // Source : X

Reste une inconnue : la première bêta inclura-t-elle directement Apple Intelligence dans l’Union européenne ? Ce que l’on sait avec certitude est qu’iOS 18.4 devrait étendre Apple Intelligence à d’autres langues, dont le français. Apple a deux possibilités :

Réserver le test du français aux Canadiens, aux Suisses et aux pays francophones d’Afrique.

Mettre fin à la barrière européenne, et ouvrir le service à tous.

En toute logique, les Français devraient pouvoir tester Apple Intelligence avant avril. Rien n’oblige légalement Apple à bloquer l’accès, la marque a donc intérêt à étendre son nombre de testeurs. Il est probable que la bêta 1 coupe immédiatement la barrière.

Quelles seront les autres nouveautés d’iOS 18.4 ?

En plus d’Apple Intelligence, iOS 18.4 devrait être une mise à jour importante de l’iPhone, avec plusieurs évolutions majeures. On parle notamment d’un nouveau Siri et de nouveaux émojis, mais il faut s’attendre à d’autres évolutions encore plus importantes. La bêta développeur devrait être suivie d’une bêta publique, pour que tout le monde puisse l’essayer.

