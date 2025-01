Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous n’êtes pas à l’aise avec une montre connectée au poignet, mais que vous souhaitez disposer d’un accessoire pour surveiller votre santé et vos activités sportives, une bague connectée est une bonne alternative. Celle de Samsung est enfin moins chère pour les soldes.

C’est quoi, cette promotion sur bague connectée ?

La Samsung Galaxy Ring est commercialisée 449 € à sa sortie à l’été 2024. Elle est proposée pour les soldes sur la boutique d’Orange au prix de 249 €. La réduction concerne toutes les tailles.

C’est quoi, cette bague de Samsung ?

La récente bague connectée Galaxy Ring de Samsung ressemble à s’y méprendre à une bague classique. Conçue en alliage de titane, l’accessoire est discret et fin, avec 7 mm de largeur, 2,6 mm d’épaisseur et seulement 3 g sur la balance (pour la plus grande taille). L’anneau arrive donc à se faire discret une fois au doigt et n’est pas spécialement gênant, même si vous la portez toute la journée. La Galaxy Ring est certifiée IP68 et profite d’une étanchéité 10 ATM, afin de pouvoir nager avec.

À l’inverse d’une montre connectée, la bague de Samsung est en toute logique dépourvue d’écran et donc d’interactions. Pour l’utiliser, vous devrez la connecter à votre smartphone Android via l’application Galaxy Wearable et passer par Samsung Health. Alors qu’une montre connectée offre des informations instantanément, la Galaxy Ring nécessite un smartphone pour consulter les données relatives à votre santé. L’accessoire est bien plus passif qu’une montre, ce qui ne sera pas du goût de tous. Une fois au doigt cependant, vous serez moins sollicité qu’avec un smartphone ou une Galaxy Watch, ce qui peut être une bonne chose pour vous concentrer sur vos exercices.

Le boîtier de recharge de la Galaxy Ring intègre une batterie. Il recharge la bague par induction. // Source : Numerama

La Galaxy Ring est-elle une bonne affaire pour les soldes ?

200 € de réduction, c’est même une excellente affaire, si toutefois la bague de Samsung vous fait envie. En ce qui concerne le suivi de santé et de sport, la Galaxy Ring embarque de nombreux capteurs intégrés pour mesurer votre température, votre fréquence cardiaque, ou encore votre taux d’oxygène dans le sang. Les classiques suivis du sommeil et du stress, que l’on retrouve sur les montres, sont également présents. Les relevés sont dans l’ensemble très corrects et n’ont rien à envier aux montres du fabricant. Dommage que la bague ne puisse pas repérer une chute ou initier un appel aux secours, fonctions essentielles aujourd’hui sur d’autres accessoires connectés.

Enfin, son autonomie est d’une semaine d’utilisation environ. La bague s’accompagne d’un boîtier de charge doté d’une prise USB-C et compatible avec la charge sans fil Qi par induction.

