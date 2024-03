Poussé par Free, SFR annonce l’augmentation du débit maximal de son offre SFR Fibre Premium. Les abonnés de cette formule bénéficient désormais d’un débit théorique de 8 Gbit/s, en descendant et en montant. Mais SFR reste sur du Wi-Fi 6.

Merci Free ? Depuis le 5 mars 2024, les abonnés à l’offre SFR Fibre Premium, commercialisée au tarif de 44,99 euros par mois (5 euros de moins que l’offre Freebox Ultra Essentiel), bénéficient d’un débit symétrique de 8 Gbit/s en fibre, alors que la précédente offre se limitait à 8 Gbit/s en descendant et 1 Gbit/s en montant.

Comment expliquer cette augmentation soudaine ? La nouvelle offre de SFR a tout l’air d’une réponse à la nouvelle Freebox Ultra, la première box Internet avec la promesse d’un 8 Gbit/s symétrique. Tous les abonnés ne sont évidemment pas éligibles, mais les personnes avec une bonne installation fibre peuvent désormais prétendre à une telle rapidité.

La page de configuration de l’offre SFR Fibre Premium. // Source : Numerama

Du 8 Gbit/s… mais pas pour tout le monde

Avec ses 8 Gbit/s symétrique, la SFR Box 8X est-elle vraiment aussi rapide que la Freebox Ultra ? Pour le savoir, il faut analyser sa fiche technique.

À l’arrière de la box de SFR, on trouve 4 ports Ethernet Gigabit, limités à 1 Gbit/s. Autrement dit, ils sont incapables d’exploiter les 8 Gbit/s du réseau Fibre. SFR propose une cage SFP, avec un adaptateur Ethernet 10G, mais il vous faudra un équipement compatible pour en profiter. La plupart des ordinateurs n’intègrent pas de port Ethernet 10G aujourd’hui, tandis que les appareils comme les consoles ou les boîtiers TV se limitent souvent à du 1 Gbit/s.

Du côté de la Freebox Ultra, on trouve 4 ports Ethernet 2,5G (2,5 Gbit/s) à l’arrière du routeur, ce qui est déjà un peu plus adapté à de tels débits (encore faut-il posséder un équipement compatible). Un adaptateur SFP/Ethernet est aussi obligatoire pour débloquer le 10G.

Un speedtest sur la Freebox Ultra avec un Galaxy S24 Ultra. // Source : Numerama

Autre point à prendre en compte : la Freebox Ultra est la seule à supporter le Wi-Fi 7, qui permet de dépasser les 3 Gbit/s avec un smartphone d’après les tests de Numerama. Le Wi-Fi 6 de la SFR Box 8X devrait être limité aux alentours du 1 Gbit/s.

Bref, toute cette histoire nous rappelle une chose : le débit théorique annoncé par un opérateur reflète rarement la réalité. Quoi qu’il en soit, voir SFR augmenter aussi drastiquement les débits montants est une bonne nouvelle, surtout pour un usage professionnel. Les personnes qui font beaucoup de WeTransfer devraient voir la différence.

Une offre moins chère que la Freebox Ultra

À 44,99 euros par mois, l’offre SFR Fibre Premium pourrait être plus intéressante que les offres Freebox Ultra (49,99 euros pour l’Essentiel, 59,99 euros pour la version Ultra). À ce prix, SFR propose un ou deux décodeurs télé, un routeur 4G, deux répéteurs Wi-Fi, six mois de Disney+ ou de Netflix et un module SFP/Ethernet. L’offre est alléchante, même si l’absence de Wi-Fi 6E ou de Wi-Fi 7 rend la box un peu moins taillée pour l’avenir.

