Android fournit un identifiant publicitaire qui permet à des tiers de vous suivre et de vous profiler pour de la publicité personnalisée. Des applications mobiles s’en servent. C’est son seul but. Mais il est possible de modérer ou de stopper ce pistage, en changeant ou en supprimant l’identifiant publicitaire.

Apple a ouvert la voie avec l’App Tracking Transparency. Ce dispositif offre à sa clientèle une meilleure maîtrise pour contrôler le suivi publicitaire et, si besoin, désactiver ce pistage sur iPhone et iPad. Ce faisant, la firme de Cupertino a un peu plus consolidé son image d’entreprise soucieuse de la vie privée. Dès lors, Google se devait de réagir.

L’identifiant publicitaire sur Android

Le géant du net est dans une posture plus inconfortable. Son modèle d’affaires est très différent de celui d’Apple : il repose fortement sur la publicité et la monétisation des données personnelles. Dès lors, toutes les initiatives que la firme de Mountain View prend sur le terrain de la confidentialité sont systématiquement marquées par le sceau de la suspicion.

Android fournit aussi un outil pour contrôler l’identifiant publicitaire. // Source : Photo Numerama

Il n’en demeure pas moins qu’il existe des outils qu’il est préférable de connaître et d’actionner, aussi imparfaits ou limités sont-ils. Et il s’avère que Google, comme Apple, offre la possibilité de réduire la voilure du pistage sur Android. En l’espèce, il s’agit de neutraliser l’AAID (Android Advertising IDentifier), qui est l’équivalent de l’IDFA (IDentifier For Advertisers) sur iOS.

L’AAID comme l’IDFA sont des identifiants publicitaires. Le marché de la publicité s’appuie dessus pour pouvoir délivrer des annonces personnalisées, en fonction de ce qu’il sait de vous. Ces identifiants ne sont que des suites de chiffres et de lettres dont le seul but est de pouvoir identifier le terminal (un smartphone, une tablette) de manière unique.

Il est possible de réinitialiser ou de supprimer cet identifiant. Cela ne permettra pas d’en finir à jamais avec la publicité sur le net, ni avec le ciblage. Cependant, le fait de neutraliser cette information rendra votre suivi plus difficile et, donc, votre profilage. En somme, vous réduisez votre exposition. Compte tenu de l’importance du mobile, la maîtrise de ces identifiants est essentielle.

Désactiver le pistage publicitaire sur Android

Le guide décrit la manipulation à suivre avec un smartphone Pixel 6 Pro tournant avec Android 12. Il est possible que le chemin et la dénomination de certaines catégories changent partiellement selon le modèle du téléphone ou la version du système d’exploitation. Les versions les plus anciennes d’Android pourraient ne pas être équipées d’un outil pour le désactiver.

Source : Capture d’écran

Rendez-vous dans les paramètres d’Android ;

Cliquez sur « Confidentialité » ;

Descendez jusqu’à « Annonces » ;

Vous avez alors deux choix « Réinitialiser l’ID publicitaire » ou « Supprimer l’ID publicitaire » ;

Cela n’emporte pas les mêmes conséquences. Dans le premier cas, l’ancien code est remplacé par un nouveau, qui au début ne vous « connaîtra » pas bien. À long terme toutefois, la pertinence des annonces qui s’afficheront sur votre terminal devrait être de plus en plus nette. Les conditions de suivi et de pistage ne changent pas, et les applications peuvent s’en servir.

Dans le second cas, on fait table rase. L’identifiant est effacé et Android ne vous en donnera aucun autre à la place (il est éventuellement possible d’en redemander un). Attention : cela ne mettre pas fin à la publicité. Les applications peuvent avoir leurs propres règles en la matière. La publicité deviendra essentiellement impersonnelle et, donc, moins adaptée.