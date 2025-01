Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Xiaomi a récemment commercialisé une nouvelle gamme de smartphones abordables, les Redmi Note 14. Tout juste sortie, la version 4G du smartphone est encore moins chère pour les soldes.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant les soldes d’hiver 2025

C’est quoi, cette promotion sur nouveau smartphone de Xiaomi ?

Le Xiaomi Redmi Note 14 (8 + 128 Go) est commercialisé 233 €. Durant les soldes d’hiver, il est déjà disponible au prix de 203 € sur Amazon, soit le même prix que la version 6 + 128 Go.

C’est quoi, ce smartphone de Xiaomi ?

Xiaomi vient de lancer sa nouvelle gamme de smartphones d’entrée de gamme dont le Xiaomi Redmi Note 14 fait partie. Son design fait de prime abord penser à un smartphone un peu plus premium, grâce à ses bords arrondis, ses tranches plates et ses bonnes finitions. Le smartphone est d’ailleurs certifié IP54, et résiste aux éclaboussures. Ses dimensions de 8,16 mm x 78,15 mm x 164,84 mm pour 200 g en font un modèle facile à prendre en main et à manipuler.

Sa dalle Amoled Full HD+ de 6,67 pouces possède une résolution de 2 400 × 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour de l’entrée de gamme, la fluidité est exemplaire et la luminosité idéale pour regarder du contenu dansde bonnes conditions. L’interface HyperOS 2 et sa surcouche Android offrent une expérience utilisateur très plaisante. Le Redmi Note 14 embarque aussi Gemini, l’IA de Google qui remplace Google Assistant sur Android.

Xiaomi Redmi Note 14 // Source : xiaomi

À ce prix, le Redmi Note 14 est-il une bonne affaire ?

C’est plutôt une très bonne affaire à ce prix, pour un smartphone 4G d’entrée de gamme fiable et performant, dont le prédécesseur est présent dans notre guide des meilleurs smartphones abordables. Le Xiaomi Redmi Note 14 embarque la puce Mediatek Helio G99-Ultra, à l’aise avec le multitâche. Vous n’aurez aucun souci avec le smartphone pour les tâches du quotidien. Quant au volet photo, les trois capteurs principaux sont corrects, sans faire de miracle pour le prix. L’intelligence artificielle optimise bien sûr les clichés pour des images parfaitement exploitables. Le smartphone peut filmer en 1080P à 60 fps.

Enfin, sa batterie de 5 500 mAh tiendra facilement une journée d’utilisation. Le smartphone est compatible avec la charge rapide 33 W.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez-nous sur WhatsApp !