SpaceX prépare l’avenir de son réseau Starlink avec une nouvelle génération de satellites, Ils auront une capacité renforcé d’accès à Internet, ce qui se traduira par des débits améliorés pour les clients au sol. Au point de devenir un vrai concurrent à la fibre optique.

Les opérateurs n’ont qu’à bien se tenir : SpaceX fait monter les enchères. L’entreprise américaine déploiera prochainement des satellites modernisés, de troisième génération (« v3 »), pour son réseau Starlink. Objectif affiché : booster les capacités de son service d’accès à Internet depuis l’espace, en délivrant des débits encore plus importants.

Ces derniers jours, SpaceX a publié quelques tweets sur X (ex-Twitter) pour évoquer l’évolution de la bande passante proposée par le réseau Starlink, et les perspectives à venir. Ainsi, grâce notamment aux satellites Starlink v2, la capacité cumulée du réseau a fortement progressé de 2022 à 2024, grâce entre autres à un nombre croissant d’engins en orbite.

Dans un graphique partagé le 31 décembre 2024, SpaceX affirmait que son service frôle désormais les 350 térabits par seconde (Tbit/s). Il s’agit de ce que l’ensemble du réseau est capable de fournir, au maximum, et non pas ce à quoi à droit un client en particulier. Une capacité qui a augmenté depuis, et qui va se poursuivre, avec d’autres envois en 2025.

Le réseau Starlink s’est fortement renforcé en quelques années. // Source : SpaceX

Des débits renforcés avec les Starlink v3

Mais l’étape d’après constituera un pas encore plus grand. l’arrivée de la gamme v3 augmentera significativement la capacité de Starlink, et cela à chaque nouveau lancement. Et on sait qu’en la matière, le rythme de SpaceX est effréné : rien qu’en décembre, il a procédé à sept tirs au profit de Starlink, pour un total de 155 satellites.

Mais pour ces satellites v3, SpaceX aura besoin de son lanceur Starship, dont la phase de développement se poursuit toujours. « Bientôt, Starship lancera nos satellites Starlink v3, qui ajouteront 60 Tbit/s de capacité au réseau par lancement », selon le groupe. C’est plus de 20 fois supérieur à ce que permet le Falcon 9 à chaque tir aujourd’hui.

Si on calque la cadence qu’avait SpaceX en décembre avec les lancements de Falcon 9 au profit de Starlink, avec les promesses des satellites v3, cela veut dire que la société pourrait ajouter 420 Tbit/s de capacité de connexion, en un mois. Ce rythme sera variable en réalité, selon l’allure que le Starship pourra adopter quand le lanceur sera prêt.

Les satellites Starlink ont besoin d’un récepteur au sol (le corbeau n’est pas nécessaire). // Source : Fiona Paton

Toujours d’après SpaceX, chaque satellite Starlink v3 présentera une bande passante de 1 Tbit/s en liaison descendante, et 160 Gbit/s en liaison montante — ce qui laisse entendre que chaque tir de Starship accueillera 60 satellites Starlink v3. C’est en tout cas plus de dix fois et plus de vingt-quatre fois les performances des satellites v2.

Pour les internautes, toutefois, cela ne veut pas dire qu’ils auront droit à un débit de 1 Tbit/s rien que pour eux. Le satellite partagera sa capacité de connexion en fonction du nombre de clients de la zone qu’elle arrose lors de son passage — d’une manière similaire au partage des ondes radio qui se fait avec les télécommunications mobiles.

Mais cela promet de booster les liaisons finales de chaque client. Le forfait résidentiel de Starlink prévoit des débits qui vont de 150 à 250 Mbit/s. Ce n’est pas forcément toujours compétitif avec la fibre optique en métropole (par exemple, Bouygues prévoit en théorie un débit descendant d’au moins 400 Mbit/s avec la Bbox fit et ce n’est pas très élevé).

Avec l’arrivée des satellites Starlink v3, SpaceX pourrait revenir au niveau de ce que propose les fournisseurs d’accès à Internet avec la fibre optique dans l’Hexagone, y compris en s’alignant sur leurs meilleures offres, avec des débits qui pourraient atteindre 1 voire 2 Gbit/s. De quoi mettre la pression sur les FAI.

