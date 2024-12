Lecture Zen Résumer l'article

Depuis le 28 décembre 2024, l’Union européenne impose la recharge par USB-C sur smartphone, tablette, console et écouteurs. Les ordinateurs passent pour l’instant entre les mailles du filet, mais leur statut changera en avril 2026.

Dix ans après avoir commencé à travailler sur l’idée d’un port de recharge universel, l’Europe a gagné. Depuis le 28 décembre 2024, les constructeurs d’appareils électroniques ont l’obligation de vendre des appareils équipés d’un port de recharge USB-C, le connecteur choisi comme « port de recharge universel ». La liste des appareils concernés est la suivante :

Les smartphones et téléphones portables,

Les tablettes et liseuses,

Les consoles portables,

Les écouteurs et casques,

Les enceintes sans fil,

Les appareils photo,

Les claviers et souris.

Il y a de grands oubliés dans cette liste : les ordinateurs portables, qui ont pourtant longtemps régné sur les rayons électroniques des grands magasins. Sont-ils épargnés par le port universel ? Non, mais ils ont quelques mois supplémentaires pour entrer en conformité.

L’USB-C obligatoire sur ordinateur portable en avril 2026

Dans le commerce, on trouve aujourd’hui de nombreux ordinateurs qui se rechargent en USB-C. Apple avait été le premier à s’y mettre en 2015 avec son petit MacBook de 12 pouces, malgré sa grande réticence pour adopter la norme avec ses iPhone et AirPods (elle l’a finalement fait en 2023).

Les derniers MacBook peuvent se recharger en MagSafe (propriétaire) ou en USB-C (universel). // Source : Thomas Ancelle / Numerama

La directive européenne impose l’USB-C sur les smartphones et les tablettes le 28 décembre 2024, mais se montre plus clémente avec les ordinateurs, qui ont jusqu’au 28 avril 2026 pour s’y mettre. En France, où le décret n°2023-1271 adapte le texte européen, c’est la date du 26 avril 2026 qui a été retenue. À cette échéance, les constructeurs de PC et de MacBook seront dans l’obligation de proposer des appareils capables de se recharger en USB-C, s’ils ne le font pas déjà.

Pourquoi pas plus tôt ? Les constructeurs ont convaincu l’Europe de leur laisser plus de temps pour des questions de puissance. Certains ordinateurs portables seront d’ailleurs exemptés d’appliquer la loi, notamment s’ils ont besoin d’une puissance de recharge supérieure à 100 W (certains appareils gaming notamment). L’Europe a accepté d’être moins radicale qu’avec les smartphones, puisque l’universalité de l’USB-C vient avec des câbles et chargeurs de différentes puissances. Il est rare de trouver des chargeurs avec une telle puissance sur le marché.

Il y a déjà des ordinateurs en USB-C

Dans les faits, cette date fatidique ne change rien. L’USB-C s’est déjà imposé dans l’univers informatique, notamment en anticipation de la loi européenne. Il devrait y avoir peu de changements entre décembre 2024 et avril 2026, outre l’arrivée de nouveaux chargeurs plus puissants et plus universels, compatibles avec tous les appareils.

Quid des technologies propriétaires comme le MagSafe aimanté d’Apple ? Elles ne sont pas interdites par l’Europe. La directive sur l’USB-C impose la possibilité de pouvoir charger en USB-C, mais pas l’exclusivité. Ainsi, un ordinateur peut disposer de plusieurs ports de recharge différents, à condition d’être compatible avec l’USB-C. C’est la même chose pour un smartphone : Apple aurait pu garder le Lightning sur son iPhone en ajoutant un second port dédié à l’USB-C.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+