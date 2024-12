Lecture Zen Résumer l'article

Après des mois de rumeurs, Canal+ et Apple annoncent un partenariat pour intégrer le service de streaming musical aux offres du groupe français. Malheureusement, il ne s’agit pas d’un ajout gratuit : Apple Music est proposé sous la forme d’une option payante.

À quelques jours de son entrée en bourse, Canal+ annonce l’arrivée d’Apple Music dans ses offres. Pour la première fois, un service de streaming musical rejoint l’offre de Canal, qui réunit au même endroit Apple TV+, Paramount+, Netflix, Max et Disney+ (jusqu’à la fin du mois). Ce partenariat entre Apple Music et Canal était attendu depuis plusieurs mois, puisque la rumeur circulait depuis le mois de juillet.

Malheureusement, le partenariat final s’avère assez décevant. Contrairement à Apple TV+, qui est gratuit dans tous les forfaits Canal+, Apple Music est payant pour tous les abonnés Canal.

30 % de remise sur l’offre Apple Music : une proposition un peu faible

À partir du 12 décembre, Canal+ devient un distributeur d’Apple Music.

Il est désormais possible de s’abonner à Apple Music avec l’application myCANAL, en utilisant son compte Canal comme moyen de paiement, mais l’intégration s’arrête là. Il s’agit d’un partenariat très différent de ceux proposés jusque-là par le groupe français, qui a toujours intégré les offres de ses partenaires, et leurs programmes, à ses offres.

Apple Music dispose de ses propres studios de radio. // Source : Apple

Apple Music est payant dans toutes les offres Canal, y compris les formules « INTEGRALE+ » les plus chères.

Quel avantage pour les abonnés Canal+ ? Le service de streaming est proposé avec une réduction de 30 %, qui permet de bénéficier de la formule individuelle pour 7,69 euros par mois au lieu de 10,99 euros par mois. Un moyen d’attirer de nouveaux utilisateurs vers Apple Music, tout en permettant aux membres Canal d’avoir des remises.

Au moment de la publication de cet article, on ne sait pas encore si la remise de 30 % est possible pour les comptes familiaux (16,99 euros par mois normalement) ou étudiant (5,99 euros), ou s’il faut forcément détenir une offre individuelle (c’est l’hypothèse la plus plausible, la publicité partagée par Maxime Saada ne mentionne que la formule individuelle). Les formules Apple One (iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Fitness+ et Apple Arcade) ne sont pas éligibles à la promotion.

Un premier pas avant des offres plus intéressantes ?

À l’avenir, on imagine que Canal+ pourrait lancer de nouvelles offres avec Apple Music inclus, maintenant qu’il dispose d’un moyen d’activer ce service. En attendant, on ne peut que rester sur notre faim. Cette première intégration est assez légère, alors que l’on s’attendait plus à une intégration totale d’Apple Music dans certaines offres Canal+.

Quid des abonnés Apple One, qui pourraient être tentés de résilier pour profiter d’Apple Music et d’Apple TV+ via Canal+ ? Libre à eux de faire le calcul. Un abonnement Apple One individuel coûte aujourd’hui 19,95 euros par mois : ils pourraient réduire la facture à 15,67 euros en s’abonnant indépendamment à Apple Arcade et à iCloud. Mais pour les offres Famille et Premium, qui concernent sans doute la majorité des abonnés Canal+ abonnés à Apple Music, il ne semble pas y avoir d’équivalent.

