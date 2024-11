Lecture Zen Résumer l'article

Apple annonce la signature d’un accord avec 15 grandes compagnies aériennes, mais pas encore Air France, pour permettre à un passager victime d’une valise égarée de partager le suivi de son AirTag depuis l’application Localiser.

Avec la mise à jour iOS 18.2, dont la sortie est prévue en décembre, Apple permettra aux propriétaires de traqueurs AirTag de partager la localisation d’un objet à un proche, grâce à un lien. L’emplacement d’un véhicule, de clés ou d’un porte-monnaie pourra ainsi être brièvement partagé, pour permettre à une personne tierce de le retrouver. Pour rappel, le AirTag est un petit traqueur qui permet de localiser un objet en se connectant à tous les iPhone environnants.

En plus de ce partage entre particuliers, Apple compte s’associer aux compagnies aériennes pour fluidifier le processus de localisation d’une valise perdue. WorldTracer, le logiciel utilisé par 500 compagnies aériennes et 2 800 aéroports, qui collaborent entre eux quand un bagage est égaré, intègrera nativement la technologie Find My d’Apple.

15 compagnies aériennes associées à Apple

Quand un passager déclare une valise perdue à une compagnie aérienne, elle le déclare dans le logiciel WorldTracer. Les aéroports concernés font remonter un maximum d’informations afin d’identifier le parcours du bagage, dans l’espoir de le retrouver et l’acheminer à la bonne destination.

Certaines compagnies demandent déjà à leurs passagers s’ils disposent d’informations à l’aide d’un AirTag ou d’un traqueur Bluetooth tiers, mais elles doivent se baser sur des informations communiquées par le passager, sans mises à jour en temps réel.

Avec iOS 18.2, un bouton permettra de partager la localisation d’un objet jusqu’à sa récupération. // Source : Apple

Début 2025, une quinzaine de compagnies aériennes rejoindront Apple dans sa lutte contre les bagages égarés. La marque annonce la signature d’un contrat avec Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Delta Air Lines, Eurowings, Iberia, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, United, Virgin Atlantic et Vueling. Air France ne fait pas partie de la liste, mais KLM, son partenaire, y est. On imagine qu’elle se joindra vite au programme.

Depuis le logiciel WorldTracer, le personnel de ces compagnies aura la possibilité d’ajouter un lien Apple Find My, pour suivre l’emplacement d’un AirTag en temps réel. S’il est localisé quelque part, la compagnie sera alertée, le récupèrera et l’enverra au destinataire. Ce partenariat permettra à Apple de sécuriser l’accès au lien, pour que seul le personnel attitré d’une compagnie aérienne puisse accéder à la localisation (le lien ne sera pas ouvrable par un tiers). Techniquement parlant, il sera aussi possible de partager un lien en clair à n’importe qui, comme une compagnie non-partenaire d’Apple ou à un policier, dans le même but.

L’interface de Find My depuis le web. // Source : Apple

Dans le communiqué publié par Apple le 11 novembre, les compagnies rappellent que 99 % des bagages arrivent à destination. La mise en avant des AirTag, qui seront sans doute proposés dans les points de vente des compagnies aériennes, vise à retrouver les 1 % manquants plus rapidement. Il est possible que les compagnies aériennes s’associent ensuite avec Google, Samsung ou Tile, pour proposer une intégration équivalente. Elles ont en tout cas tout à y gagner, même si Apple est le premier à avoir réussi un tel partenariat.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+