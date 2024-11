Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le dernier smartphone haut de gamme de Samsung est l’un des smartphones Android les plus puissants sur le marché, logiquement vendu à un prix très élevé. Pour la Black Friday Week, il baisse son tarif, ce qui le rend tout de suite plus intéressant.

C’est quoi, cette promotion sur le Galaxy S24 Ultra ?

Le Samsung Galaxy S24 Ultra 512 Go est normalement vendu 1 469 €. Il est en ce moment proposé sur le store de Samsung au prix de 1 099 €, soit une réduction de 370 €.

C’est quoi, ce smartphone premium de Samsung ?

Une chose est sûre, le Samsung Galaxy S24 Ultra est un très beau smartphone. Il possède un cadre en titane du plus bel effet, qui lui offre assurément un design haut de gamme. Ses finitions sont exemplaires, et le smartphone bénéficie d’une étanchéité IP68, pour résister à la poussière et à une immersion dans l’eau. Modèle premium oblige, c’est aussi un grand modèle, avec des dimensions de 162.3 × 79.0 × 8.6 et un poids de 232 g. Le smartphone est certes impressionnant, mais il ne conviendra pas aux petites mains, malgré une très bonne préhension.

Le smartphone n’a bien sûr pas que son design pour lui, et embarque une belle dalle AMOLED QHD+ de 6,8 pouces au taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. L’écran est excellent, surtout avec son traitement anti-reflets efficace. À l’intérieur, le SoC Snapdragon 8 Gen 3 permet des prouesses techniques pour assurer l’ensemble des tâches, jeux vidéo compris, sans rechigner.

Est-ce que le Galaxy S24 Ultra vaut le coup à ce prix ?

1 099 €, c’est encore un prix élevé pour un smartphone. Mais si vous souhaitiez investir dans un modèle haut de gamme conçu pour durer, 370 € de réduction, c’est une très bonne affaire pour l’un des meilleurs smartphones sur le marché avec un stockage dopé. Samsung oblige, le S24 Ultra fait des prouesses en photo, davantage lorsqu’il est épaulé par ses nombreuses fonctionnalités d’intelligence artificielle. Galaxy AI propose évidemment les retouches classiques sur vos clichés et vidéos, mais ne s’arrête pas là. Vous retrouverez une fonction de traduction en temps réel, des corrections de SMS, ou un navigateur intelligent.

Enfin, sa batterie de 5 000 mAh permet deux journées d’utilisation, dans le cas d’un usage normal, soit environ 15 h d’autonomie.

