Grâce à une astuce assez simple et rapide, vous pouvez obtenir 24 sabliers booster gratuitement dans Pokémon Pocket, soit deux boosters. Mais attention : cette offre prend fin le 27 mai. Voici comment en profiter.

Avec la sortie des extensions comme Gardiens Astraux de Pokémon TCG Pocket (la dernière en date), il y a des tas de manières d’obtenir des sabliers booster afin d’ouvrir beaucoup de paquets de cartes. Vous pouvez faire les combats normaux, faire les combats de l’événement spécial (15 sabliers à chaque palier !), finir la quête qui vous donnera des sabliers à chaque étape ou encore, acheter des sabliers dans la boutique, qui s’est renouvelée le premier mai.

Mais si vous manquez encore de cartes et que vous ne souhaitez pas dépenser un centime, voici une petite astuce.

Comment obtenir 24 sabliers Pokémon Pocket gratuitement ?

Repérée sur Reddit, l’astuce permet de recevoir 24 sabliers (donc 2 boosters) et 500 tokens pour vos échanges. Nous l’avons testée : elle fonctionne parfaitement.

Il suffit de suivre les étapes ci-dessous.

Ouvrez Pokémon TCG Pocket mais n’entrez pas dans le jeu, restez sur l’écran d’accueil

Touchez le menu burger en haut à droite et repérez votre ID de clientèle en bas

Copiez cet ID de clientèle

Rendez-vous sur ce site

Entrez votre ID de clientèle dans la case Support ID

Entrez le code S5N4NDM00N dans la case Gift Code

dans la case Gift Code Appuyez sur « Send »

L’astuce pour avoir des boosters gratuits dans Pokémon Pocket // Source : Montage Numerama

Il vous suffit maintenant de retourner dans Pokémon TCG Pocket sur votre smartphone, d’aller dans la boîte de réception et de récupérer vos cadeaux. C’est gratuit, profitez-en ! D’autant plus que ces sabliers sont assez précieux et pourraient s’avérer bien pratiques pour ouvrir les nouveaux boosters de l’extension Crise Interdimensionnelle, qui sort le 29 mai.

La date limite

L’événement promotionnel court jusqu’au 27 mai 2025 à 7h59. Après cela, il sera trop tard pour l’activer. Mais cela signifie également que le système pour avoir des objets gratuits est en place et fonctionnel : attendons-nous à l’avenir à avoir des cadeaux par ce biais lors d’événements nationaux ou internationaux.

