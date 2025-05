Lecture Zen Résumer l'article

Cette semaine, l'actu a été rythmée par les séries ! Des nouvelles du très attendu comeback de Buffy contre les vampires, science-fiction à la carte sur Netflix et nouveau look d'Android à venir sur les prochains smartphones : voilà ce que vous ne devez pas rater cette semaine.

Material 3 Expressive dans Android 16. // Source : Google

Reboot de Buffy : la nouvelle tueuse de vampires vient d’être annoncée Un reboot de Buffy contre les vampires est en préparation par Hulu, avec Sarah Michelle Gellar reprenant son rôle emblématique de Buffy Summers.

est en préparation par Hulu, avec Sarah Michelle Gellar reprenant son rôle emblématique de Buffy Summers. Ryan Kiera Armstrong, déjà aperçue dans Star Wars: Skeleton Crew et Firestarter , a été choisie comme nouvelle tueuse de vampires aux côtés de Gellar, suscitant l’enthousiasme de cette dernière pour son talent précoce.

et , a été choisie comme nouvelle tueuse de vampires aux côtés de Gellar, suscitant l’enthousiasme de cette dernière pour son talent précoce. La réalisation du pilote est confiée à la cinéaste acclamée Chloé Zhao, connue pour ses œuvres Nomadland et Les Éternels. Lire l’article complet Les 17 meilleures séries de science-fiction à voir sur Netflix Cette sélection présente 17 séries de science-fiction, de qualité, disponibles sur Netflix.

Ces séries sont : Les Voyageurs du Temps, 3%, Altered Carbon, Arcane, Black Mirror, Dark, L’Eternaute, Le problème à 3 Corps, Love, Death & Robots, My Holo Love, Parasyte : The Grey, Perdus dans l’espace, Resident Alien, Sense8, The OA, The Rain, Warrior Nun. Lire l’article complet Google officialise le nouveau look d’Android : nos smartphones vont se métamorphoser Google présente Android 16 et son nouveau design « Material 3 Expressive », intégrant animations et personnalisation accrue pour une expérience utilisateur plus vivante.

Les « Live Updates », inspirées des fonctionnalités d’Apple et Samsung, offrent désormais des notifications permanentes sur l’écran verrouillé, enrichissant l’interaction utilisateur.

La mise en œuvre du Material 3 Expressive est attendue d’abord sur les appareils Pixel, avec une disponibilité élargie plus tard en 2025, incitant d’autres fabricants à s’adapter. Lire l’article complet

