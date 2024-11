Lecture Zen Résumer l'article

Pour l’instant réservé aux abonnés existants, le forfait « Série 110Go 5G » est très certainement l’offre 5G la plus intéressante de l’histoire d’Orange. L’opérateur, qui a pour habitude de faire payer cher son réseau de dernière génération, devient enfin compétitif.

Orange a mis à jour sa grille tarifaire le 21 novembre 2024 avec une bonne surprise pour les personnes à la recherche d’une offre 5G à un prix raisonnable.

Pour la première fois, Orange propose un forfait 5G avec une bonne quantité de data sous la barre des 20 euros par mois. La Série 110Go 5G, qui semble pour l’instant réservée aux clients existants, intègre la dernière génération de réseau mobile et une enveloppe de 110 Go d’Internet pour 18,99 euros par mois, soit moins que son offre Sosh 5G (140 Go, pour 20,99 euros par mois). Avec la remise 18-26 ans (-5 euros) et la remise abonné Internet (-5 euros), il est possible de faire descendre le prix à 8,99 euros par mois.

Pour le même prix qu’une offre 4G 100 Go, Orange propose 110 Go en 5G. Difficile de faire mieux. // Source : Numerama

Abonnés Orange, dépêchez-vous de prendre la nouvelle offre

Pour l’instant, l’offre « Série 110Go 5G » n’est pas disponible pour les nouveaux clients. Il faut être abonné à une offre mobile Orange pour se la voir proposer, en se connectant à son espace client et en cliquant sur « Changer d’offre ».

S’agit-il d’une erreur d’Orange, alors que les opérateurs réservent généralement leurs meilleures offres aux nouveaux clients ? Les fidèles de l’opérateur historique peuvent en tout cas s’en satisfaire. L’offre 110Go 5G est moins chère que certaines offres 4G, avec plus de données et l’accès à la 5G. Il est donc fortement recommandé de changer d’offre pour en bénéficier.

Le récapitulatif contractuel indique sue l’offre est réservée aux abonnés Livebox, mais nous avons pu y souscrire avec seulement un abonnement mobile. // Source : Numerama

À 18,99 euros par mois, Orange propose une offre 5G à un tarif plus correct qu’habituellement. C’est certes plus cher que certaines offres à prix cassés, mais le seuil des 20 euros est enfin franchi. Avec les remises, on peut payer :

13,99 euros par mois si on est abonné Livebox ou que l’on a moins de 27 ans.

si on est abonné Livebox que l’on a moins de 27 ans. 8,99 euros par mois si on est abonné Livebox et que l’on a moins de 27 ans.

À ces prix, difficile de faire plus compétitif, surtout sur le réseau Orange.

Orange va-t-il lancer sa nouvelle offre pour les nouveaux abonnés ?

Avec son forfait à 18,99 euros par mois, Orange pourrait très certainement convaincre certains abonnés partis chez SFR, Bouygues ou Free pour la 5G de revenir. Il est étonnant de ne pas voir la nouvelle offre proposée sur son site, alors que la grille tarifaire du 21 novembre la mentionne.

Le 22 novembre, l’offre 5G la moins chère pour les nouveaux clients coûte actuellement 24,99 euros par mois, avec 120 Go d’Internet. Au prix de la Série 110Go 5G, on a aujourd’hui une offre 4G avec… 20 Go d’Internet. C’est très peu.

Les forfaits proposés par Orange aux nouveaux clients le 22 novembre, sans la Série 110Go 5G. // Source : Capture Numerama

Durant les Jeux olympiques cet été, Orange avait offert gratuitement la 5G à tous ses abonnés. Une initiative qui s’est arrêtée en octobre, avec le retour de la 4G sur les offres non éligibles. Il est grand temps pour Orange de généraliser la 5G, avec des offres plus abordables comme la Série 110Go. Le Black Friday sera-t-il l’occasion de proposer cette offre à tout le monde ? Il est peut-être possible de prendre une offre aléatoirement, puis de changer pour la Série 110Go, mais faites-le en étant conscience du risque si l’option n’est pas disponible.

En attendant, si vous cherchez un nouveau forfait 5G, Numerama vous propose un comparateur de forfaits mis à jour en temps réel.

