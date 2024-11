Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] YouPrice propose un gros forfait sur les réseaux d’Orange ou de SFR. Avec 200 Go de data en 5G, à moins de 10 € par mois, ce forfait possède un rapport qualité-prix imbattable.

C’est quoi, ce forfait YouPrice ?

L’opérateur virtuel YouPrice propose un forfait sans engagement baptisé L’Infinity, avec 200 Go de données 5G au prix de 9,99 € par mois sur le réseau Orange, et au prix de 8,99 € sur le réseau de SFR. Le montant de la carte SIM s’élève à 10 €.

Le forfait Infinity met à votre disposition 200 Go de données mobiles en 5G sur le réseau d’Orange ou de SFR. Vous pourrez choisir au moment de la commande quel réseau vous préférez, après avoir consulté les dernières données de l’ARCEP. Notez que l’eSIM n’est disponible que sur le réseau Orange.

200 Go est un excellent volume de data pour utiliser internet lorsque vous n’êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, ou pour partager votre connexion mobile avec d’autres appareils. Jusqu’à 16 Go de données par mois, consommées sur votre enveloppe globale, peuvent être utilisées depuis l’Europe et les DOM (hors Suisse et Andore). Les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers la France.

La carte interactive de la couverture réseau en France par l’ARCEP. // Source : Arcep

Ce forfait de Youprice est-il une bonne affaire ?

C’est un excellent prix pour un gros forfait sur deux très bons réseaux. À forfait équivalent, vous devrez débourser le prix de 19,99 € par mois pour le forfait 5G 200 Go de SFR, et plus de 35 € par mois pour le même forfait directement sur Orange.

Vous pouvez vous abonner au forfait de YouPrice en gardant votre numéro. La souscription est rapide grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur) que l’on obtient en appelant gratuitement le 3179 depuis la ligne concernée.

