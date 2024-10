Lecture Zen Résumer l'article

Pour aider Donald Trump à gagner, Elon Musk a mis en place un système de loterie pour offrir 1 million de dollars par jour à un habitant de Pennsylvanie, un des États les plus importants dans l’élection du 5 novembre. La justice le convoque à une audition le 31 octobre.

Depuis qu’il a rejoint la campagne de Donald Trump, en devenant un de ses plus fidèles supporters, Elon Musk ne cesse de blaguer sur le fait qu’il risque de finir en prison si Kamala Harris est élue présidente. Au vu des dernières actualités, il pourrait ne pas avoir besoin d’attendre.

Le 30 octobre, le tribunal de Philadelphie, en Pennsylvanie, a déposé une requête d’injonction préliminaire et une requête d’urgence pour une audience prévue le 31 octobre à 10 heures local (15 heures en France), qui concerne la loterie mise en place par le comité d’action politique d’Elon Musk. La présence du milliardaire, en tant que personne concernée par le délit, est obligatoire. Elon Musk pourrait décider d’envoyer son avocat, mais risquerait une plus grande sanction.

La justice de Pennsylvanie s’inquiète de l’influence d’Elon Musk sur l’élection

Ce qui inquiète la justice n’est pas le soutien d’Elon Musk à Donald Trump (qui pourrait lui causer des problèmes plus tard, à cause de l’utilisation de Twitter pour influencer l’opinion), mais sa loterie.

Elon Musk a mis en place une pétition pour la liberté d’expression et le port d’armes, qui fait la promotion du programme de Donald Trump en échange de données personnelles. Chaque signature dans les swing states (ceux susceptibles de changer l’élection) rapporte de l’argent, tandis qu’Elon Musk offre 1 million de dollars par jour à un habitant de Pennsylvanie, l’État-clé avec le plus de grands électeurs. Le milliardaire, qui remet le chèque lors de meetings pro-Trump, utilise son argent pour convaincre les indécis de se ranger dans le camp de Donald Trump.

Elon Musk est convoqué le 31 octobre pour s’expliquer sur sa loterie. // Source : X

Pour Larry Krasner, le procureur de Philadelphie, Elon Musk tente d’influencer les électeurs. Il suspecte l’organisation d’une loterie illégale et demande aux juges de mettre fin immédiatement au concours, auquel se seraient déjà inscrits 280 000 habitants.

Avec son comité d’action politique America (qui est mis en avant sur X), Elon Musk finance la campagne de Donald Trump et mène plusieurs actions publiques en faveur du candidat républicain. C’est techniquement America qui a mis en place la loterie, même si Elon Musk est son principal intermédiaire.

https://twitter.com/elonmusk/status/1850431392116511114

Elon Musk n’est pas inquiet et continue de militer pour Trump

Le risque d’une arrestation avant l’élection fait-il peur à Elon Musk ? Pas vraiment, à en croire ses dizaines de tweets pro-Trump ces dernières heures. Le milliardaire a d’ailleurs tweeté des statistiques sur l’État de Pennsylvanie, qui ne laissent aucun doute sur son objectif avec sa loterie. Son but est d’arracher l’État aux Démocrates, pour offrir une avance confortbale à Donald Trump.

Elon Musk le reconnaît lui-même : la victoire en Pennsylvanie est importante. // Source : X

Dans d’autres tweets, Elon Musk semble s’amuser de la situation. Il critique fermement Kamala Harris, partage des blagues sur Donald Trump et présente le second mandat de Donald Trump comme « le plus drôle que l’Amérique connaîtra depuis longtemps ». Bref, le patron de Tesla et de SpaceX semble voir tout ça comme un jeu. Il milite d’ailleurs pour le mouvement « DARK MAGA », sorte de version extrême du Make America Great Again de Donald Trump.

Elon Musk rêve d’une Amérique drôle avec Donald Trump. L’intégralité de ses tweets est consacré au candidat républicain. // Source : X

Elon Musk se présentera-t-il au tribunal le 31 octobre ? C’est difficile à dire, même si la carte de la victimisation pourrait alimenter la machine anti-système de la campagne Trump.

Quoi qu’il en soit, il est difficile d’imaginer Elon Musk ne pas multiplier les convocations dans les prochains mois, pour justifier son absence de neutralité durant la campagne. Une victoire de Trump le soulagerait probablement, mais le président américain n’a pas le pouvoir de l’exonérer de toutes ses responsabilités.

