Squirrel with a Gun est, comme son nom l’indique, un jeu vidéo dans lequel on incarne un écureuil capable d’utiliser un arsenal de guerre. Un jeu absurde, au gameplay volontairement bancal.

On aurait bien aimé être une petite souris un petit écureuil quand le studio Dee Dee Creations a choisi un nom pour son dernier projet. Car Squirrel with a Gun annonce la couleur d’entrée : il s’agit littéralement d’un jeu vidéo dans lequel on incarne un écureuil mignon, capable d’utiliser une arme à feu pour parvenir à ses fins.

Il est difficile de trouver un pitch plus absurde, sinon plus loufoque. L’animal en question n’a pas reçu des super-pouvoirs d’une force cosmique. Il n’a pas été modifié génétiquement non plus. C’est un écureuil comme vous pourriez en croiser dans la nature, à ceci près qu’il est suffisamment armé pour partir en guerre, du moins en quête de glands dorés. Squirrel with a Gun, disponible depuis fin août 2024, est donc un sacré morceau.

Le gameplay de Squirrel with a Gun est (volontairement ?) bancal

L’aventure de notre héros de fortune (ou anti-héros ?) démarre dans une prison digne d’un film d’espionnage. Très vite, il récupère un pistolet pour pouvoir se défendre face à des agents qui lui veulent du mal — mais ne savent pas viser l’écureuil (en raison de sa taille réduite). Puis notre personnage doit utiliser son agilité et sa capacité à grimper facilement sur des poteaux. Avec un flingue entre les mains, il pourra même enchaîner les sauts pour aller plus haut ou plus loin.

Ne cherchez aucune justification, tout est prétexte au chaos

Une fois dehors, c’est tout un quartier qui se présente à l’écureuil, avec ses quelques points d’intérêt à visiter. Très vite, on comprend qu’il faut débloquer une voiture pour pouvoir se rendre dans un sous-sol, où un humain belliqueux à bord d’un tank nous attend bien sagement. Oui, cela n’a pas beaucoup de sens. La suite n’en a guère plus : accéder à un bateau pour aller vers une base, où un autre humain belliqueux souhaite nous occire depuis les airs. Ne cherchez aucune justification, puisque tout est prétexte au chaos, avec une petite liberté dans la créativité — en partie grâce à l’arsenal varié (si on se place du côté de l’écureuil).

L’objectif est de ramasser des glands dorés. // Source : Steam

Derrière une immense farce, Squirrel with a Gun cache un bac-à-sable d’objectifs à remplir pour amasser des glands dorés et obtenir des récompenses plus ou moins utiles. On est libre d’aller où on le souhaite et d’accomplir les différentes tâches dans l’ordre que l’on veut, tâches qui s’apparentent à des puzzles simplistes. C’est parfois un peu opaque et chiche en explications, mais l’absurdité des situations devient une motivation. On peut, par exemple, terroriser le moindre passant pour lui subtiliser un peu de monnaie ou provoquer une réaction étrange (faire un selfie). Il se dégage en tout cas un certain amusement, en voyant cet écureuil semer la zizanie.

Si la proposition de Squirrel with a Gun peut valoir le détour, force est de reconnaître que le jeu est une plaie à jouer. Visuellement, le titre de Dee Dee Creations n’est pas très beau. C’est même tout le contraire : il est assez vilain pour une production disponible en 2024. Les environnements sont certes étendus, mais terriblement dépouillés. La modélisation est grossière et les personnages que l’on croise n’ont aucune identité propre. Avec des décors plus ramassés, Squirrel with a Gun aurait certainement gagné en maîtrise graphique, d’autant qu’il n’y a aucune direction artistique à défendre. Seul le moteur physique sort du lot.

Le pistolet est un peu gros pour le petit écureuil. // Source : Steam

Mais c’est bien davantage le gameplay qui peut poser problème. On sent que les développeurs ont volontairement opté pour une prise en main hasardeuse pour aller de pair avec le ton du jeu. En résulte une expérience un tantinet agaçante, qui a son petit charme, mais demande un peu de patience pour réaliser certaines actions (exemple : conduire la voiture).

On se croirait revenu à une époque ancienne, où le gameplay n’était pas toujours adapté à ce qu’on nous demandait de faire. Globalement, Squirrel with a Gun est un peu trop flou pour satisfaire à 100 %. Le fun à outrance ne fait pas tout, même s’il est grisant de tirer au bazooka avec un écureuil, soit pour décoller très haut, soit pour faire un carnage.

Le verdict 5/10 Squirrel with a Gun Voir la fiche 29,99 € sur Amazon On a aimé Le concept est fun

Structure en bac-à-sable étonnante

Jouissif On a moins aimé Visuellement vilain

Gameplay bancal, voire agaçant

Un jeu d’un autre temps Squirrel with a Gun est assurément un jeu fun, puisqu’il nous place littéralement dans la peau d’un écureuil armé jusqu’aux dents. Le côté bac-à-sable, qui permet une liberté appréciable et étonnante, est réussi. En revanche, la partie graphique et le gameplay laissent quand même à désirer. Si on peut pardonner à Squirrel with a Gun son rendu visuel médiocre, les errements de la prise en main sont plus préjudiciables. C’est sans doute un peu volontaire, pour associer le fond à la forme, mais l’expérience est globalement un peu trop datée pour être recommandée les yeux fermés. Après, si vous avez toujours rêvé de jouer un écureuil…

